Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

















ON BİR AYIN SULTANI RAMAZAN KAPIMIZI ÇALDI









'Ramazan ayı , yetimlerin, fakirlerin, gariplerin, dünyada acından ölen insanların hatırlandığı müthiş bir yardımlaşma, dayanışma ve onların duâlarından istifâde etme zamanıdır.'

İşte bu On bir ayın sultanı Ramazan ayı ilk teravih ile başlıyor. Yine ilk sahura kalkılıp oruca niyet edilecek. İslam Dünyası bu yıl hep birlikte Ramazan'a başlayacak.



Suudi Arabistan, Mısır ve Irak’ta Ramazan ayının ilk gününün salı günü olduğu duyuruldu.





TÜRKİYE RAMAZAN'DA TAM KAPANMAYA MI GİDİYOR?





Türkiye'de artan vakalar ve durdurulamayan ölümlerin ardından tam kapanma yeniden tartışılıyor. Son günlerde günlük 50,000'in altına inmeyen vaka sayıları nedeniyle Türkiye'de tüm gözler kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Uluslararası ajanslara konuşan yetkililer , "Çok daha sert tedbirler almaktan başka çözüm gözükmüyor" ifadelerini kullandı.





Bilim Kurulunda tartışılacak tedbirlerin en önemlisi tam kapanma. Ramazan ayında Tam kapanmanın ekonomi ile ilgili ciddi sıkıntı getireceğini düşünen hükümetin ikinci seçeneği sokak kısıtlamalarını daha da genişletilmesi .





'128 MİLYAR DOLAR NEREDE?' SORUSU YİNE GÜNDEMDE

Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası rezervinden harcanan '128 milyar dolar' ilginç bir sebeple yine Türkiye'nin gündeminde .





CHP bazı il ve ilçelerde billboard’lara astırdığı “128 Milyar Dolar Nerede” afişleri savcılık kararlarıyla sökülmeye başlandı.





Ayrıca Afişler ile ilgili başsavcılıklar ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan resen soruşturma başlatıldı.

CHP'liler şimdi Biz 128 milyar dolar ne oldu diye soruyoruz, savcılar 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma başlatıyor. Bu işin Cumhurbaşkanı'yla ilişkisini nasıl anladınız?" diye sormaya başladı

CHP Genel Merkezi bazı illerde asılan bu afişlerin bütün Türkiye'de asılmasına karar verdi

Ayrıca CHP, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndaki 128 milyar doların akıbetiyle ilgili olarak TBMM’de genel görüşme açılmasını talep etti.





ÇİN AŞISINDA KAFALAR İYİCE KARIŞTI





Dünyanın dört bir yanında bilim insanlarının aşıların etkinliğini tartışırken, Türkiye'nin kullandığı Çin aşısı ile ilgili çelişkili haberler geliyor . Hafta sonu aşının etkinliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Çin Hastalık Kontrol Merkezleri Direktörü 'Çin üretimi koronavirüs aşılarının etkisinin diğer aşılara göre düşük olduğunu söylemişti.





Çin'in korona ile mücadelede biriminin en üst düzey yetkilisi olan direktörün bu açıklamasıyla dünya basınında "Çinli yetkilinin Çin'de üretilen aşıların yüksek koruma özelliği taşımadığını itiraf ettiği” yönünde haberlere yer verilmişti





Çin Hastalık Kontrol MerkezleriDirektörü Gao Fu bu açıklamasından çark etti ve açıklamalarının "tamamen yanlış anlaşıldığını" söyledi.





Türkiye'nin de kullandığı Çinli Sinovac aşısının Brezilya'daki deneylerde yüzde 50 dolayında koruma sağladığı ortaya çıkmıştı. Ancak şirketin açıklamasına göre, aşı hastalığın hastanede tedavi gerektirecek şekilde ağır seyretmesi olasılığını yüzde 80 oranında düşürüyor.





TÜRKİYE'DEN EN İLGİNÇ KAÇIŞ HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI





Mesleki açıdan iyi eğitim almış ve iyi yetişmiş kişilerin, çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye'den başka ülkelere göçü hız kesmeden sürüyor. Hafta sonu çok ilginç bir kaçış hikayesi ortaya çıktı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin AKP'li belediyesi, çevre eğitimi için Almanya'ya 45 kişi gönderdi ancak gidenlerden sadece ikisi ülkeye geri dönerken 43 kişi ortadan kayboldu.





Olayla ilgili müfettiş görevlendirilirken, konu belediye meclisinin nisan ayı toplantısında görüşülen 2020 faaliyet raporuyla ortaya çıktı.





Şimdi akıllardaki soru Uydurma çevre projeleri, şirketler, dernekler üzerinden oyuna getirilen tek belediye Yeşilyurt Belediyesi mi ?





LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN HAKAN’DAN İYİ HABER





Anne ve babası cezaevinde olduğu için lösemiyle tek başına savaşmak zorunda kalan 12 yaşındaki Hakan Dağdeviren’dem müjdeli bir haber geldi. 2018 yılı içerisinde birer hafta ara ile önce gözaltına alınıp sonra tutuklanan anne babasının hasretine dayanamayıp lösemiye yakalanan 12 yaşındaki Hakan Dağdeviren’e kardeşinden ilik nakli yapılacağı belirtildi.





3 yıldır cezaevinde bulunan anne ve babasına üzüldüğü için lösemiye yakalanan 12 yaşındaki Hakan, Eskişehir Osmangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmış Hakan’a bu süreçte babaannesi Meral Dağdeviren refakat etmişti.

TÜRKİYE'DE ŞUBAT'TA DA İŞSİZ SAYISI ARTTI



TÜİK’in açıkladığı Şubat ayı işsizlik istatistiklerine göre Türkiye’de 4 milyon 236 bin kişi işsiz. İşsizlik oranı ülke genelinde 0,7 artarak yüzde 13,7’ye çıktı. Gerçek işsizlik oranına en yakın veri olan ‘atıl işgücü’ oranı ise 1,2 puan gerileyerek yüzde 28,3 oldu. Genç işsizlik ise 0,4 puan artışlar yüzde 26,9'a yükseldi.





