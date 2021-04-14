Türkiye ve Dünya gündeminde neler oldu?













MERKEZ BANKASI’NIN KAYBOLAN 128 MİLYAR DOLARINI YİNE GÜNDEMDE .





"128 milyar nerede" afişlerinin asılmasına izin verilmiyor. Daha önce üzerinde Beştepe'deki Saray'ın resmi olduğu ve Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle afişler Türkiye'nin farklı yerlerinde toplatılmıştı. Ancak üzerinde Saray resmi bulunmayan afişlere de izin verilmedi.





Afişlerin toplatılmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Gece yarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekât Polislerini baskına göndermişsin parti örgütlerimize. Mesele ne; '128 milyar dolar nerede' pankartlarını indirmek! Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz sana. Yetim ağladığında, arş titrer arş!" dedi.





Muhalefet AKP'ye "128 milyar dolar nerede" sorusuyla yüklenirken, AKP'den gelen farklı açıklamalar kafaları karıştırdı. 128 milyar dolar için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında kullandık; Hamza Dağ: Kasada; Yiğit Bulut: Hiç olmadı ki derken, Nurettin Canikli ise "Halkın evinde" dedi.





BİLİM KURULU TAM KAPANMA DEDİ ... ERDOĞAN CESARET EDEMEDİ





Türkiye'de vaka sayılarının son bir ayda rekor düzeyde artması ve son olarak 60 bin vakaya yaklaşılmasının ardından, yeni önlemler açıklandı.





Bilim İnsanlarının tam kapanma önermesine karşın Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz" duyurusunu yaptı.





2 saat 45 dakika süren kabine toplantısı sonrası açıklanan tedbirler arasında Şehirler arası seyahat ve sokağa çıkmada yeni kısıtlamalar hayata geçirildi





Okullarda uzak eğitime devam edilirken sadece sınavlara hazırlık aşamasında bulunan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları okula devam edecek





Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artışın Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da olduğunu duyurdu.





30 LİRALIK PATATES VE SOĞAN DAĞITIMI İÇİN DEVLET TÖRENİ





Toprak Mahsulleri Ofisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates ve soğanları ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için 81 ile göndermeye başladı.

Yoksullara 10 kilo soğan ve 20 kilo patates dağıtılacak.

AKP , soğan ve patateslerin dağıtımını şova dönüştürdü.

İktidar bir anlamda törenlerle Türkiye'deki yoksulluğu da itiraf etmiş oldu.

İstanbul Valiliği evine 'Soğan Patates alamayacak ' kişi saysını 167 bin olarak açıkladı.





20 kilo patates ve 10 kilo soğan dağıtımı kapsamında ailelere 30 lira destek sağlanmış olacak. Patates ve soğanın kilosu ucuz market ve pazarlarda 1 liradan satılıyor. 30 liralık yardım için büyük törenler yapılması ve yoksullara verilirken fotoğrafların çekilmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.





KARADENİZ'DE SULAR ISINMAYA DEVAM EDİYOR





Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimde ABD'nin Ukrayna'ya açık destek vermesi Karadeniz'de suların ısınmasına neden oldu

ABD bir süre önce Montrö Anlaşması dolayısıyla Türkiye’ye başvurarak askeri gemilerin Boğazlar’dan geçmesi için izin almış ve bu durum Ukrayna hattında gerilim yaşayan Rusya’dan büyük tepki çekmişti.





ABD'ye ait iki savaş gemisinin Boğazlar'dan geçerek Karadeniz'e gitmesinden önce Rusya'dan kritik bir hamle geldi. Rusya, Karadeniz'de askeri tatbikat başlatma kararı aldı.





Karadeniz’deki tatbikatta savaş gemilerinin yanı sıra helikopter ve uçakların da yer alacak





Ukrayna Krizi ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün bir telefon görüşmesi yapmıştı





İki lider, Rusya’nın Kırım’da ve Ukrayna’nın doğusunda yaptığı askeri yığınağı görüştüler.