Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?









AKSİYON-İŞ SENDİKASININ HUKUK ZAFERİ





Türkiye’de KHK’larla yapılan zulüm ve hukuksuzlukların bir parçası olarak 23 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan 667 sayılı KHK ile, Aksiyon-İş Konfederasyonu, konfederasyona bağlı 9 Sendika ile Cihan-Sen Konfederasyonu ve konfederasyona bağlı 10 Sendika olmak üzere, toplam 19 Sendika Konfederasyon kapatılmıştı. Tüm malvarlıklarına el konulan yönetici ve üyeleri işlerinden atıldı Yöneticileri de çeşitli hukuksuzluklara maruz bırakıldılar





Aksiyon-İş sendikasının yurtdışına çıkabilmeyi başarmış az sayıdaki eski yöneticisi ve üyeleri Türkiye’de kalan arkadaşları ve sendikaları için yurtdışına çıktıkları günden itibaren hukuk mücadelesi verdiler.





Bu kapsamda yapılan müracaatlardan iki tanesi KHK ile kapatılan sendikalar ve üyeleri açısından olumlu suçlandı.





Aksiyon-İş Sendikaları Konfederasyonu ve HRD insan hakları derneği Uluslararası Çalışma Örgütü 'ne (İLO ) iki farklı müracaatta bulunmuştu.





2017 yılında yapılan iki ayrı müracatı önce kabul eden İLO, daha sonra müracaatları incelemek için iki ayrı komisyon kurulmasına karar verdi. İki yıl süren incelemenin ardından Türkiye'nin de savunmasını alan İLO sonunda karar verdi.





Aksiyon - İş sendikalarının müracaatını kabul eden İLO KHK ile işten atılmaların ve sendikaların kapatılmasının hukuka aykırı olduğu yönünde karar verdi. İşinden atılanların mahduriyetlerinin giderilmesini istedi









BELEDİYELERDE ORTAYA ÇIKAN ' İNSAN KAÇAKÇILIĞI' SKANDALI BÜYÜYOR





Türkiye günlerdir, AKP’li belediyelerin başı çektiği hizmet pasaportları üzerinden yapılan ‘insan kaçakçılığını’ konuşuyor. 60'a yakın belediye ile temasa geçip hizmet pasaportuyla Almanya'ya gidenlerin sayısının 10 bini aştığı ileri sürülüyor.





Almanya İçişleri Bakanlığı, organize şekilde “resmi pasaport”la insan ticaretini mercek altına aldı. Bakanlık Polise bir “yapılacaklar listesi, kontrol sistemlerini” de içeren bir notun bulunduğu talimat gönderildi.





Gri Pasaport'la giriş yapan Türkler'in “kaçak olduğunu” belirten bir notla Federal Polisi uyardı. Uyarı tüm polis birimlerine, sınırlara ve İnterpol'e iletildi.









AVRUPA'DA FUTBOL KRİZİ SÜRÜYOR





Avrupa Süper Ligi'nin ilanının yankıları sürüyor. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, bu lige katılan futbolcuların tüm UEFA müsabakalarından ve Dünya Kupası’ndan men edileceğini duyurdu.





12 Avrupa kulübünün Avrupa Süper Ligi’nin kurulduğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen toplantı sonrası konuşan Ceferin, "Daha önce FIFA ve altı kıta federasyonu tarafından duyurulduğu üzere, kapalı ligde oynama ihtimali olan takımlarda oynayan oyuncular Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan men edilecektir, hiçbir müsabakada milli takımlarını temsil edemeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.









6'sı İngiliz Premier Ligi'nden olmak üzere 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" kurduklarını açıklamasının ardından İngiltere hükümeti de harekete geçti . İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu girişimi durdurmak için "ne gerekiyorsa yapılacağını" açıkladı .





Tepkilere rağmen 12 Büyük kulüp geri adım atmıyor





Avrupa Süper Ligi’ne başkan seçilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, UEFA'nın kuklası olmadıklarını ifade ederek eleştirilere tepki gösterdi









İspanya, İngiltere ve İtalya’nın en büyük kulüplerinin yaşadıkları büyük kayıpların, kulüpleri zor duruma soktuğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Perez bir ABD bankasının Avrupa Süper Ligi’ne 6 milyar dolarlık fonlama yapacağı da açıklandı.





TÜRKİYE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE 153'ÜNCÜ SIRADA

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ni açıkladı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye bir sıra yükselerek 153'üncü oldu. Türkiye, 2021 endeksinde, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı kitle gösterileri sırasında medya mensuplarına ağır baskılar uygulanan ve beş basamak birden gerileyen Belarus'un yerine yerleşmiş oldu.









Endeksin ilk kez yayımlandığı 2002 yılında 99'uncu sırada yer alan Türkiye, 2016'da 151, 2017'de 155, 2018 ve 2019'da 157, 2020'de ise 154'üncü sırada gösterilmişti.



