Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?













TÜRKİYE'DEKİ KRİPTO PARA PAZARINDA ŞOK





Türkiye merkezli kripto para borsalarından Thodex kapanması piyasaları sarstı.





Türkiye'nin üçüncü büyük kripto para borsası olan Thodex'in kurucusu Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer ise yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto varlıkla ortadan kayboldu.

Borsanın kapanması ile mağdur olan 391 bin yatırımcı soluğu savcılıkta aldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, merkezi Kadıköy'de bulunan şirketle ilgili "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Sabah saatlerinde de şirketin merkez ofisinin bulunduğu binaya polis geldi. Polis incelemenin ardından binadan ayrıldı.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a gittiği belirlendi.

Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını da kapattı.

Thodex internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların önce 6 saat, ardından da dört beş gün siteyi kullanamayacakları duyuruldu.





Uzmanlar Thodex'de yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını bunun da ''cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" olduğunu iddia ediyor





24 NİSAN YAKLAŞIYOR: BİDEN NE DİYECEK?





24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümü yaklaşırken, yeni ABD Başkanı Joe Biden’ın Ermeni soykırımı konusunda ne diyeceği merak konusu.





ABD'den gelen ilk haberler Ankara'da endişe oluşturuyor. ABD basınına konuşan kaynaklara göre ABD Başkanı Joe Biden, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1.5 milyon Ermeni'nin ölümüyle sonuçlandığı belirtilen 1915 olaylarını bu hafta soykırım olarak tanımaya hazırlanıyor.Gazeteler, bunun ABD-Türkiye ilişkilerinde gerilimi daha da artıracağının altını çizdi.





Önceki ABD Başkanı Donald Trump ve bir önceki başkan Barack Obama, 1915 olayları için anlamı ‘Büyük Felaket’ olan ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullanmayı tercih etmişti.

BELEDİYE ARACILIĞIYLA İNSAN KAÇAKÇILIĞI ALMANYA’DA MERCEK ALTINDA





Türkiye'den belediyeler eliyle insan kaçakçılığı yapıldığının ortaya çıkması üzerine Almanya'da açılan soruşturma davaya dönüşürken, Alman hükümeti bu yöntemin uzun süredir farkında olduğunu belirtti.

Türkiye'den belediyelerin 'gezi' adı altındaki organizasyonuyla insan kaçakçılığı yapıldığına dair örneklerin ortaya çıkmasıyla ilgili Almanya'da ilk dava açıldı.





Hannover Savcısı tarafından açılan davada Türkiye'den gelenlere yardım eden kişilerin yargılanacağı öğrenildi.

Ayrıca Almanya Federal Hükümet Sözcüsü 'gri pasaportlar' olarak adlandırılan Türk hizmet pasaportlarıyla Türkiye vatandaşlarının girişinin nasıl işlediğinin uzun süredir farkındayız' açıklaması yaptı. Bir milletvekilinin sorusunu cevaplayan Sözcü Soruşturmayla ilgili makamların elde ettikleri bilgilere göre, Türkiye'de bu kişilere bu tür ayrıcalıklı pasaportlar, Almanya'ya kısa süreli vizesiz giriş-çıkış yapabilmek ya da iltica etmek amacıyla verilmektedir. Söz konusu hizmet pasaportlarının Türkiye'de olası haksız edinimiyle ilgili yolsuzluk, olanaksız değildir. ' dedi





Gri pasaportla değişim programları adı altında en az 1000 kişinin Almanya’ya getirildiği ileri sürülüyor.





RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE İLK KEZ AÇIKÇA ÜLTİMATOM VERDİ





Türkiye, Ukrayna'ya daha önce SİHA araçları sattığı biliniyor. Türkiye'de havuz medyasında 'Ankara'nın Ukrayna'ya SİHA ve İHA satmaya hazır olduğu' hatta Türkiye – Ukrayna'nın ortak üretim için görüştükleri haberleri yer aldı.

Bu haberler Ukrayna ile sınır krizi yaşayan Rusya'da rahatsızlık meydana getirdi .





Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Ankara'nın Ukrayna'ya insansız hava aracı tedarik etmesi halinde Moskova'nın Ankara ile askeri ve teknik iş birliğini gözden geçireceğini söyledi.





DİNİ ÖZGÜRLÜKLER RAPORU’NDA TÜRKİYE

ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2021 yılı dini özgürlükler raporunu yayınladı.





Raporda Türkiye’nin ‘‘Özel İzleme Listesi’’ denilen kategoriye dahil edilmesi tavsiye edildi. Rapora göre bu listeye girmesi tavsiye edilen ülkeler ‘‘dini özgürlüklerin hükümetler tarafından ciddi şekilde ihlali edildiği ya da ciddi ihlallere göz yumulan ülkeler’’ olarak nitelendiriliyor.





Türkiye’yle ilgili Dışişleri Bakanlığı’na tavsiyelerde bulunan raporda Hizmet Hareketine yapılan baskılar ile ilgili tespitler de yer aldı.





Türk hükümetinin 2016 yılının Temmuz ayında düzenlenen darbe girişiminden bu yana giderek daha baskıcı hale geldiği belirtilen raporda ABD’de yaşayan din adamı Fethullah Gülen'le bağlantılı olduğu bildirilen 292 bin kişi de dahil olmak üzere çok sayıda gazeteci ve siyasi muhalif olarak algılanan kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.