Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

TARİHİN EN BÜYÜK DOLANDIRICILIK SKANDALINDA DÜĞMEYE BASILDI





Para piyasalarında kripto para paniği yaşanıyor. 391 bin kullanıcısı olan Türkiye'nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex'in internet sitesinin kapatılması , sahibinin sırra kadem basmasının yankıları devam ediyor.

2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul'da operasyon başlatıldı





İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

Sitenin sahibi Faruk Fatih Özer'in yurtdışına çıktığı tespit edildi.

Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı.





Thodex’in sahibi Özer’in, 3 gün arayla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ettiği de gündeme geldi.

Çavuşoğlu ziyarete ilişkin olarak, “Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancak’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir.” açıklamasını yaptı.

Aranan Faruk Fatih Özer le MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ın bir şirkette ortak olduğu çıktı.









ERDOĞAN'IN BİDEN ARASINDAKİ İLK TEMAS NASIL GEÇTİ





ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlığa başladığı günden bu yana ilk temas bugün gerçekleşecekti. Biden'ın düzenlediği online İklim Zirvesi'nin açılış konuşmaları bölümünde Erdoğan da konuşma yapacaktı.

Ancak liderler sunumlarını yaparken her birini dikkatle dinleyen Biden, Tayyip Erdoğan’ı dinlemedi. Biden’ın programdan ayrıldığı sırada Erdoğan’ın konuşma sırası geldi. Bu esnada Biden’ın koltuğuna Dışişleri Bakanı Antony Blinken oturdu. Toplantıda dikkat çeken bir diğer detay ise konuşma sırasında Erdoğan’a söz hakkı sondan ikinci sırada verildi.





ABD, TÜRKİYE'Yİ F-35 PROGRAMINDAN RESMEN ÇIKARDI

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması ile başlayan gerilim yeni bir boyut kazandı. Daha önce askıya alınan Türkiye'nin F -35 uçağı projesindeki üyeliği resmen sonlandırıldı.

Türkiye'nin 26 Ocak 2007'de imzaladığı Ortaklık Zabtı ABD tarafından fesh edildi ve Yeni imzalanan mutabakat metnine Türkiye dahil edilmedi





Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı alacaktı. 6 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmiş ancak Türkiye ile ABD arasında S-400 krizi çıktığından bu 6 uçak Türkiye'ye verilmemişti

Türkiye ayrıca uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alındı. ABD'nin Aralık 2020 itibarıyla da 1005 parçanın tamamı için yeni tedarikçiler buldu









BİR ANNE DAHA EVLATLARINDAN AYRILDI





Bebekli anneler tutuklanmaya devam ediyor. Üç çocuk sahibi 31 yaşındaki Merve Hande Kayış tutuklanarak Gebze Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi.

Hizmet Hareketi ile ilgili soruşturmaları kapsamında dört gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltına tutulan Kayış ile ilgili delil olarak Gölcük’te bir öğrenci evinde bulunan kitapta parmak izi çıktığı ileri sürüldü

Daha önce Gölcük’te hiç yaşamayan Kayış’ın çocukları aile yakınlarıyla birlikte İstanbul’da kalıyordu. Dört gündür anne sütüyle beslenemeyen 13 aylık ikizleri ve 4 yaşındaki kızı ise yakınlarına teslim edildi.

















RUSYA'NIN TÜRKİYE'YE TAVRI BAVUL TİCARETİNİ DE VURDU





Rusya’nın pandemi nedeniyle charter uçuşlarını yasaklaması ve normal uçak seferlerini de kısıtlaması bavul ticaretini önemli ölçüde azalttı. Ticaretin kalbinin attığı Laleli ve Merter’de kayıp büyük.

Pandemi öncesi 2019’da bavul ticareti yaklaşık 5 milyar dolar hacme ulaşmıştı. 2020 yılında ise bu rakam pandeminin etkisiyle 2,2 milyar dolara kadar geriledi. Kaybın 1 milyar dolarlık bölümü, Rusların ilgisinin azalmasından kaynaklı. Son uçuş yasaklarının ise 300 milyon dolarlık ek bir kayıp daha getirmesi bekleniyor.