Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

















YASAK VAR, DESTEK YOK

Türkiye’de Corona virüsü nedeniyle ölü sayısının günlük 300, vaka sayısının ise 60 binin üzerinde seyretmesi sonrası hükümet yetkilileri önceki gün ‘tam kapanma’ adı altında yeni kısıtlama tedbirleri getirdi.





Hiçbir geliri olmadan günlük kazancıyla yaşamını sürdüren milyonlarca vatandaş 17 gün boyunca eve kapanacak

Zaten kıt kanaat geçinen, 3 kuruş ücretle çalışan milyonlarca vatandaş, desteği muhtaç. Ancak açıklanan bir destek yok. Vatandaş ve siyasetçiler tepkili.





Bu süreçte dünyanın her ülkesinde devletler vatandaşına yardım akıtırken Türkiye’de sıfır destekle yola çıkılıyor. Alınan kapanma kararıyla sadece İstanbul’da 180 bin esnaf kepenk indirecek. Kafe lokanta, pastane gibi faaliyet kollarında çalışan 17 bin işletmenin ise çalışma şartları sınırlandırıldı. Ülke genelinde kapatılan AVM’lerde çalışan 520 bin kişi ise endişeli.”





Tam kapanma kararını "geç kalınmış" olarak nitelendiren muhalefet kapanma nedeniyle mağdur olacak yurttaşlara ekonomik destek ayağının sağlanmaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın vatandaşlara "zehir olacağı"nı savunurken, iktidar cephesinde salgının yarattığı sıkıntılar tümüyle ortadan kaldırılana kadar "peyderpey yeni müjdeler verileceği" ifade ediliyor.





ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN TENKİL DAVALARINI ETKİLEYECEK KARAR

15 Temmuz sonrası alınan hukuksuz kararlar yüksek mahkemelerden bir bir dönüyor.

Hizmet Hareketi mensubu olduğu iddiasıyla tutuklanan bir üsteğmenle ilgili Anayasa Mahkemesi tanık ifadesinin yeterli olmadığı gerekçesiyle ihlal kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, Üsteğmen M.G’nin tutuklanmasının hukuki olmaması nedeniyle 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi

Anayasa Mahkemesi' nin kararı ile birlikte artık on binlerce kişinin hapis yatmasına neden olan tanık beyanlarının delil olamayacağı kesinleşti.





Anayasa Mahkemesi karar metninde şu değerlendirmeye de vurgu yaptı: “Anayasa Mahkemesi yakın zamanda verdiği bazı kararlarında, tanık anlatımlarının kişinin örgütsel bağlantısına veya hangi örgütsel eylemlerde bulunduğuna ya da başvurucunun örgütsel konumuna ilişkin herhangi bir vaka veya olguya dayanmaması dolayısıyla kişisel kanaatin açıklanması niteliğinde olduğu, bu anlamda yargı makamlarının denetim yaparak söz konusu beyanları doğrulamasına ya da çürütmesine imkan vermediği gerekçesiyle kuvvetli suç belirtisi olarak kabul edilemeyeceği sonucuna varmıştır.

















AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A TEPKİ





ABD Başkanı Joe Biden’ın “Soykırım” ifadesine Erdoğan'dan yumuşak dozda gelen tepki Muhalefetin diline dolandı.





Grup Toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’ın “Soykırım” ifadesine tepki göstermemesini “Kafası bozulana posta kovmakla övünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir minnoş Mr. Erdogan gelmiş” sözleri ile eleştirdi.

Akşener ‘Rüzgar esse atarlanan Sayın Erdoğan, çıkıp da ‘Eyy Biden, sen kimsin’ çekmek yerine, ‘Sayın Biden’ demekle yetinmekle kalmış. Oysa Türk milleti tarihine atılan çamura karşı devletin başından dirayetli bir duruş bekliyordu.’ dedi.

KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞINDA YENİ GELİŞME

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor .





Türkiye'den Arnavutluk'a giden emniyet yetkililerinin girişimi ile Faruk Fatih Özer’in gizlendiği iddia edilen eve baskın yapıldı. Ancak Özer'den bir ize rastlanamadı.

İstanbul Emniyeti'nde sorgusu süren aralarında Faruk Fatih Özer'in abisi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özer’in de bulunduğu 8 şüpheli için ek gözaltı süresi verildi.









İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şirket çalışanlarının ifadeleri alınmış ve şüphelilerden 6’sı tutuklama, 22’i ise adli kontrole tedbirleri uygulanması için mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme 28 şüpheli için adli kontrolle serberbest bırakmıştı