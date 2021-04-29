Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?













KRİPTO PARA YOLSUZLUĞUNUN BOYUTU BÜYÜYOR





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kripto para borsası Thodex'teki vurgunun 2 milyar dolar değil 108 milyon dolarlık bir portföy olduğunu açıkladı.

Kripto Para vurgunu ilgili soruşturma ile ilgili konuşan Bakan Soylu Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer ile olan fotoğrafıyla ilgili bir konuşmadı

Thodex vurgununun ardından ortaya çıkan bir başka Kripto para borsası Vebitcoin'in, müşterilerinin hesaplarını 1 ay öncesinden bloke ettiği ve yurt dışına milyarlarca liralık kripto para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Şirketin CEO'su İlker Baş tutuklanırken bir çok mağdur adliyenin yolunu tuttu

Şirket hakkındaki savcılığa şikayetlerin 1 ay önceden başladığı , ancak ne savcılığın ne de MASAK'ın harekete geçmediği öğrenildi









KAPANMA YANDAŞA GÜZEL





Tam kapanma dolayısıyla vatandaş geçim derdine düştü. Ancak, müteahhitlerin keyfi yerinde… Geçiş garantili köprü ve tüneller nedeniyle Hazine'den 35 milyon 402 bin dolar yani 300 Milyon TL daha çıkacak.

17 günlük kapanma süresince, hiç kimsenin geçmeyeceği Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Avrasya Tüneli'nden toplam 4 milyonu aşkın araç geçmiş gibi, müteahhitlere ödeme yapılacak.

Hazine, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 6 milyon 885 bin, Osmangazi Köprüsü için 23 milyon 800 bin ve Avrasya Tüneli için 4 milyon 717 bin dolar ödeyecek.





ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NA YENİ DAVA





Sosyal medyada 2016'daki paylaşımı gerekçe gösterilerek hapis cezasına çarptırılan ve vekilliği düşürülerek cezaevine konan Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'den ayrılmayan Gergerlioğlu hakkında soruşturma açmıştı. Meclisten ayrılmayan Gergerlioğlu, sabah namazı vakti gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Savcılık , meclisten ayrılmayan Gergerli oğlu için e "kamu görevini usulsüz üstlenme" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" iddialarıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Cezaevindeki Gergerlioğlu birkez daha hakim karşısına çıkacak





KIBRIS GÖRÜŞMELERİNDEN BİR SONUÇ ÇIKMADI

İsviçre'nin Cenevre şehrinde Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılan görüşmeler tamamlandı

Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansından bir sonuç çıkmadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27 Nisan'da başlayan ve bugün tamamlanan toplantıların ardından açıklamalarda bulundu





Genel Sekreter Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik resmi görüşmelerin başlaması için yeterli zemin bulamadıklarını açıkladı. İki, üç ay sonra yeniden görüşme yapılması konusunda mutabık kalındığını ifade eden Guterres, "Kolay bir toplantı değildi" dedi.





SUUDİ ARABİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ HAMLE

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki devam eden diplomatik ve ekonomik gerilim yeni bir boyut kazandı.





Bir süredir Türk şirketleri ve Mallarını de boykot eden Suudi Arabistan'dan yeni bir hamle geldi.

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı,Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı okulları kapatma kararı aldı.

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'nın, yakın zamanda okullara gönderdiği kapatma kararında "eğitim yılı sonunda okullardaki faaliyetlerin sonlanacağı, öğrencilerin diledikleri okullara kayıt yaptırmaları hususunda kolaylık sağlanacağı, konuyla ilgili velilerinin bilgilendirilmesi gerektiği" aktarıldı.

Diplomatik kaynaklar, Suudi Arabistan'daki Türk okullarının kapatılması durumunda bu okullarda öğrenim gören 2256 öğrencinin yeterli düzeyde Arapça bilmemeleri nedeniyle Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitimlerine devam etmeleri durumunda mağduriyet yaşayacaklarını belirtiyor.





GRİ PASAPORT SIKANDAKI SONRASI ALMANYA DA HAREKETE GEÇTİ





Belediyeler üzerinden Türkiye'den gri hizmet pasaportlarıyla yurt dışına insan kaçırıldığı iddiasıyla başlayan soruşturmalar Almanya'da da genişletiliyor.

Malatya Yeşilyurt'tan geçen yıl Hannover'e geldikleri ve geri dönmedikleri iddia edilen kişileri Almanya'ya davet ettiği ileri sürülen bir kişi hakkında Hannover Başsavcılığı dava açmıştı.

Ancak söz konusu soruşturmadan çok daha önce Bavyera Eyaleti'nde gri pasaportlarla bağlantılı daha kapsamlı bir soruşturmanın açıldığı ortaya çıktı





"Weiden in der Oberpfalz" kenti başsavcılığı'nın yürttüğü soruşturmada Çekya'dan Almanya'nın Bavyera eyaletine sınır kapısından Ekim- Kasım 2020 arasında gri pasaportlarla en az 213 kişi getirildiğine ulaşıldı. Bu geçişleri organize ettiğinden şüphelenilen 30 kişşi hakkında da soruşturma başlatıldı .

Ayrıca Almanya Hükümeti bir soru önergesine verdiği cevapta soruşturmaların sadece İnsan kaçakçılığı değil , söz konusu gri pasaportların çıkarılması sırasında rüşvet ve yolsuzluk yapılmış olduğunun da ihtimal dahilinde değerlendirildiği kaydedildi.

Burada İç işleri Bakanlığı Türkiye'den Gri Pasaport ile son 6-7 ayda yurt Dışına çıkan ve geri dönmeyenlerin sayısını 804 olarak açıkladı.