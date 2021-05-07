Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? /07 Mayıs 2021 20:12

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?



--CEZAEVİNDE KORONA İSYANI
Türkiye'de Cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlüler pandemi sürecinden ağır bir şekilde etkileniyor. 

--HÜKÜMET SEDAT PEKER'İN AÇIKLAMALARINA SESSİZ
Yurtdışına kaçan  “ organize suç örgütü elebaşı” Sedat Peker’in You Tube kanalından yaptğı ifşaatlara karşı yetkililer sessiz. 

--ENFLASYONUNA SANSÜR
Türkiye İstatistik Kurumu Cumhriyet Tarihi ile nerdeyse yaşıt bir kurum.

--TÜRKİYE'DE AŞILAMA TURİST İÇİN YAPILIYOR !
AKP Hükumeti’nin turiste ve turizmden gelecek paraya göre Kovid-19 aşısı yapacağını açıklaması gündeme oturdu.

--EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SORUŞTURMA NE OLACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında  geçen yıl Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde yürürken ellerini arkasından bağlaması nedeniylebaşlatılan incelene Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor
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