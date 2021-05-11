Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

İSRAİL ŞİMDİ DE GAZZE'YE SALDIRDI

İsrail polisi ile Filistinliler arasında Doğu Kudüs'de Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların ardından gerilim Gazze Şeridi'ne taşındı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli silahlı gruplar da İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.Gazze'den İsrail topraklarına atılan 300'den fazla roketin çok büyük kısmı havada imha edildi.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik 'Surların Muhafızı' adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.





İsrail uçakları gece boyunca Gazze'yi bombaladı. İsrail kaynakları 130 hava saldırısının yapıldığını açıkladı . Gazze'deki yerel yetkililer , sivillerin ikamet ettiği binalarında hedef alındığını duyurdu.





Geceden bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle 9'u çocuk, 1'i kadın olmak üzere 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin yaralandığı kaydedildi.





Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Birliği'nden İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları ve Filistinlilere yönelik müdahalelerini kınayan açıklamalar geldi.





MUHRATLARA MUHBİRLİK GÖREVİ YASAYA GİRİYOR





Erdoğan’ın muhtarlara verdiği 'muhbirlik' talimatı 'muhtarlara huzur ve güvenin sağlanması için mülki amire bildirimde bulunma' görevlendirmesiyle muhtarlık hakkında yasa tasarısında yer aldı.





İçişleri Bakanlığı muhtarlar için yeni bir yasa taslağı hazırladı. Bakanlığın taslağında son zamanlarda işlevsiz kalan muhtarlara yeni görevler de tanımlanıyor. Yeni taslağa göre,“Muhtarın göreceği devlet işleri” arasında yer alan “Dirlik ve düzenliği korumak” görevi şöyle düzenleniyor: “Köyde huzur ve kamu düzeninin sağlanmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak, gerektiğinde bu kamu idarelerince köy hakkında talep edilen bilgi ve verilerin toplanmasına yardımcı olmak.”

Taslakta muhtarlar için “Mahallin mülki amirince kendisine verilen görevleri yapmak” şeklinde istenildiği gibi kullanılabilecek yeni bir görev tanımı daha yer aldı.





KRİPTO PARA DOLANDIRICISININ YAKANLANMASI İÇİN ÖDÜL





İnternet sistemlerini kapatıp ortadan kaybolan Thodex kurucusundan hala haber yok.





Yaklaşık 2 milyar dolar dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in yurtdışına çıkış yaptığı ortaya çıkmıştı. Özer'in gittiği Arnavutluk'tan ilginç bir hamle geldi





Arnavutluk Emniyeti, Thodex soruşturması kapsamında aranan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için önemli bir bilgi verene 50 bin Euro ödül vereceğini duyurdu.





Arnavutluk'ta emniyet bir kaç yere baskın yapmış ancak sonuç alamamıştı. Faruk Fatih Özer'in başka bir ülkeye de çıkış yaptığı ihtimaller arasında

PFİZER/BİONTECH AŞISI İÇİN 12-15 YAŞ ARASINA İZİN ÇIKTI

ABD’de, Pfizer/BioNTech'in Corona virüsüne karşı geliştirdiği aşının uygulama yaşının 12’ye düşürülmesine onay verildi Kararın, aşıya talebin önemli ölçüde yavaşladığı ülkede aşılama programını hızlandırması umuluyor.

Aşı, ABD’de 16 yaş ve üzerindekilere acil kullanım ruhsatı kapsamında uygulanıyordu. Aşı üreticileri, geçen hafta tam onay sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), acil kullanım ruhsatını 12 ile 15 yaş arası milyonlarca çocuğu içerecek şekilde değiştirdiğini açıkladı.

ÜNLÜ KARİKATÜRİST, GAZETECİ MEHMET BARANSU’YU ÇİZDİ





Dünyaca ünlü Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, Türkiye’de 6 yıl 2 ay 10 gündür cezaevinde olan gazeteci Mehmet Baransu’yu çizdi.





Jailed Journos Platformu, Şubat ayında 6 yıl 2 ay 10 gündür Silivri cezaevinde olan gazeteci Mehmet Baransu’nun özgürlüğüne tekrar kavuşması için kampanya başlattı. “MehmetBaransuya Özgürlük #FreeMehmetBaransu” etiketiyle yapılan paylaşımlara binlerce kişi destek verdi. Dünyada yaşanan önemli toplumsal olayları kendine has çizgileriyle anlatan, muhalif, aykırı kişiliğiyle bilinen Brezilyalı ünlü karikatürist Carlos Latuff da, Mehmet Baransu’nun tekrar özgürlüğüne kavuşması için yapılan kampanyaya destek verdi. Latuff, Baransu için özel bir çizim gerçekleştirdi. Ünlü çizer, Baransu’nun mavi gömleğiyle jandarmalar arasında giderken ellerini havaya kaldırarak ve tarihi bir sembol olarak kayıtlara geçen görüntüsünü kullandı.





EKREM İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANLIĞI'NA ADAY MI?





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında yürütülen ‘el bağlama’ ve ‘HDP’li belediyeyi ziyaret etme’ konulu incelemelerle ilgili yeni açıklamalar yaptı.

İktidar cephesinden bu gibi suçlamalarla, “kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığının ve sonrasında seçimi kazanmasının yolunun açıldığı” değerlendirmeleri yapıldığına işaret eden İmamoğlu, “O zaman gidin bunu, ‘bence suçlu’ diyeni araştırın, bunları o yapıyor çünkü.” diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu işaret etti.

Bir televizyon programında İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı ile ilgili soruya ise “Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben böyle diyorum. ‘Adayım mı? dedi, değilim mi? dedi’ diye yazıyorlar. Benim aklımda İstanbul’un en başarılı belediye başkanı olmak var.” şeklinde cevap verdi.

İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i kast ederek, “İki değerli genel başkan var. Her türlü mevkiye layıklar.” dedi.