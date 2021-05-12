Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

BAYRAMA KAVUŞTUK





On bir ayın sultanını bir ay boyunca misafir ettik. Şimdi de, “elveda ya Şehr-i Ramazan” diyerek hüzünle uğurluyoruz. Bayram coşkusu ne yazık ki bu yıl da koronavirüsgölgesi altında kutlanacak.





Ramazan ayının başlangıç ve bitimi ile Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiği sorusu zaman zaman İslam aleminde ihtilafa sebep oluyor. Bu sebeple farklı ülkeler, farklı günlerde bayrama başlayıp, oruç ibadetini tamamlıyorlar. Ancak bu yıl İslam ülkeleri arasında takvim konusunda bir ihtilaf yaşanmadı ve bütün İslam ülkeleri aynı gün bayram yapacaklar.





Türkiye uzun süre önce bayramın 13 Mayıs Perşembe günü olduğunu duyurmuştu.





Diğer yandan Suudi Arabistan, Katar, Filistin, Yemen, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Mısır, Sudan, Kuveyt, Bahreyn, Suriye, Tunus, Libya ve Lübnan, Hilalin görülmediğini ve Ramazan Bayramının Perşembe günü başlayacağını açıkladı.





Biz de Samanyoluhaber ailesi olarak herkesin bayramını tebrik ediyoruz .













İSRAİL VE GAZZE'DE GERİLİM 7 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE





İsrailli güvenlik güçleri ile Filistinliler arasında Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde başlayan gerginlik, son günlerde İsrail'in hava saldırıları ve Gazze’den atılan roketlerle karşılıklı şiddete dönüştü.





İsrail ve Hamas arasındaki hava saldırıları ve roket atışları 2014'teki Gazze-İsrail çatışmasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.





Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, sivil yerleşim alanları, altyapı sistemleri ve emniyet birimlerine ait noktaları vurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yaralı sayısı 296'ya yükseldiğini açıkladı.

Hamas bu arada 5 de İsrail'inin öldüğünü açıkladı





İsrail Medyası , taraflar arasındaki Ateşkes görüşmelerinin İsrail ve İslami Cihad'ın itirazları nedeniyle sonuçsuz kaldığını duyurdu

Gazze ve İsrail'de yaşananlar, uluslararası arenada durumun kontrolden çıkabileceğine dair endişeler artıyor





Birleşmiş Milletler İsrail ve Filistin’in "tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği" uyarısında bulundu.

CUMHUR İTTİFAKI ERİYOR





Son dönemlerde yaplan bütün anketlerde Millet İttifakı'nın oy oranı yükselirken, AKP'nin oy oranındaki büyük düşüş dikkat çekiyor.

Son anket sonuçlarından birini de Gezici Araştırma Merkezi paylaştı. Son sonuçlara göre

AKP ve MHP oylarında geçtiğimiz aylara göre erime devam ederken kararsızların sayısı da giderek artıyor.

Seçimlerin kaderini belirleyecek kararsızların yüzde 70’i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi yönetemediğini düşünüyor. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, “Geçmişte Erdoğan’ın açıkladığı reform paketlerinin bir heyecan ve umut yarattığını, şimdi ise hiçbir şekilde heyecan uyandırmadığını söylüyorlar.” dedi.

Gezici'nin anketine göre AKP’ye destek veren kadınların yüzde 10 – 15’nin partiden kopmaya başladıkları ortaya çıktı. Bu kadınların büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Genç Kadınların yüzde 60’ından fazlası hükümetin; ekonomi, eğitim ve istihdam alanlarındaki politikasını başarılı bulmadığını ifade ediyor.









KORONAVİRÜSÜN HİNDİSTAN VARYANTI TEHDİT EDİYOR





Çin'de ortaya çıktıktan sonra küresel koronavirüs salgınını tetikleyen covid- 19 mutasyonlara uğrayarak yayılmaya devam ediyor. Virüs bu zamana kadar kimisi ilk ortaya çıkan virüsten daha tehlikeli ve bulaşıcı olan binlerce varyanta dönüştü.

DSÖ, Pazartesi günü Hindistan'da ortaya çıkan yeni mutantını "endişe verici" olarak sınıflandırdı.





Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, Hindistan'da ilk kez Ekim ayında görülen yeni tip mutantın 44 ülkede görüldüğü belirtildi. Varyantın Hindistan dışında en yoğun olarak görüldüğü bölgenin ise İngiltere olduğu duyruldu





Hindistan'da ise durum kritik . Bir milyar 300 milyon nüfusu olan ülke, şu anda oldukça şiddetli geçen ikinci korona dalgası ile mücedele ediyor. Her gün 300 binden fazla yeni enfeksiyon vakası tespit edilen ülkede günde yaklaşık 4 bin kişi de virüse bağlı nedenlerden hayatını kaybediyor





Türkiye de normalleşmeyi tartışıyor. Uzmanlar 17 Mayıs'a kadar devam edecek tam kapanmada rakamların düşünü yeterli bulmazken bir çok kişi tedbirlerin gevşetilmesini istiyor





Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında,"bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarının" atılacağını söyledi.









SÜPER LİG'TE DÜĞÜM ÇÖZÜLMEDİ





Şampiyonluk yarışının kızıştığı son iki haftaya girilirken adeta nefesler tutuldu. Alınan skorlar son yılların en sürpriz sonuçları oldu.









Şampiyonluğun favori takımı Beşiktaş, evinde ağırladığı Karagümrük’e 2-1 yenilirken, bu durumdan en büyük hayıflanmayı Fenerbahçe yaşadı. Zira konuk ettiği Sivasspor’u yenmesi halinde son haftaya şampiyonluğun en büyük adayı olarak girecek olan Sarı-Lacivertliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçlarla evdeki hesap hem Fenerbahçe için hem de Beşiktaş için çarşıya uymadı. Haftanın en avantajlı takımı ise Denizlispor’u deplasmanda 4-1 yenerek lider Beşiktaş ile puanını eşitleyen Galatasaray oldu.





Şampiyonluk düğümü 15 Mayıs Cumartesi akşamı çözülecek. Süper Lig’de küme düşen takımlar da netleşmeye başladı. Denizlispor 'un ardından son hafta maçları öncesi Ankaragücü ve Erzurumspor da 1. lige düşmeyi garantiledi





Kümede kalma mücadelesi veren bir başka Ankara takımı Gençlerbirliği umutlarını son haftaya taşıdı. Kayserispor ’un Fenerbahçe’ye yenilmesi ve Gençlerbirliği’nin Trabzonspor deplasmanında kazanması halinde başkent ekibi ligde kalacak.