Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

ERDOĞAN'IN MÜJDE DEDİĞİ İSİM GÜLEN SOYADLI GENÇ BİR ÖĞRETMEN Mİ?

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin akrabalarından Selahattin Gülen Kenya'da ortadan kayboldu.

Bilgisayar öğretmeni olan, 30'lu yaşlardaki Selahattin Gülen'in ortadan kaybolmasının ardından Kenya Makamlarına başvuran yakınları hiç bir sonuç alamadı.





3 Kasım 2021'den beri Kenya'da yaşayan Gülen yeni evlenmişti. Sosyal Medya'dan bir açıklama yapan eşi Seriyye Gülen 3 Mayıs'tan beri kendisinden haber alınamadığını dile getirdi.





Erdoğan, bir Televizyon programında 'Hizmet Hareketine yönelik operasyon kapsamında birini yakaladık' açıklaması yapınca akıllara kaybolan Selahattin Gülen geldi .





Acaba Erdoğan rejiminin Gündem değiştirmek için masum bir öğretmeni yurt dışından kaçırdığı yönündeki endişelerini dile getiren Selahattin Gülen'in kardeşi Kemal Gülen devletin düşürüldüğü aciz duruma dikkat çekti.

Bold Medya yayınında konuşan Kemal Gülen, "2007'de kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen, ancak 2017'de tekrar açılan bir dosya sebebiyle kardeşim hakkında kırmızı bülten çıkarılmış. Kenya'ya gittiğinde burada adli makamlara sevk edilerek (kendisine denetimli serbestlik uygulanarak) dosyası Türkiye'den istenmiş. Dosyayı inceleyen Kenya makamları iadeye gerekçe olabilecek bir suçla karşılaşmadıkları için iade talebini yerine getirmemişler. Karar duruşmasından kısa bir süre önceyse yolda önü kesilen kardeşim Selahattin kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmış. Kenyalılarla görüştüğümüzde bize 'merak etmeyin ülkemize güvenin' dendi. Ancak araştırıldığında devlet makamlarının kardeşimden haberdar olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu eylemin bir kaçırma olduğunu düşünüyorum" dedi.





Gülen ailesinden 80 kadar kişi, sırf soy isimlerinin Gülen olmasından dolayı cezaevine atıldı ya da hakkında arama kararı çıkartıldı





SEDAT PEKER'DEN 6. VİDEO

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker, dün akşam yeni bir video daha yayınladı.

Sedat Peker, 71 dakikalık bu videosunda “Zaferin Büyüklüğü Mücadelenin Zorluğuyla Ölçülür" başlığına yer verdi.

Peker, Bakan Süleyman Soylu’nun oğlu ile ilgili de dikkat çeken iddialarda bulundu.

... SES...

Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğunu açıklayan Sedat Peker, bugüne kadar toplam 6 video yayınladı.

2 Mayıs 2021 tarihinde ilk videosunu yayınlayan Peker, Mehmet Ağar ve “Pelikancılar” hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Peker'in açıklamalarına karşı TRT Kanalına çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisine operasyon yapıldığı iddiasını tekrarladı

Ayrıca Soylu, kendisi ve Sedat Peker arasında arabuluculuk yaptıkları iddia edilen Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu





PEKER HÜRRİYET BASKININI İFŞAA ETTİ





Sedat Peker, yayınladığı 6’ncı videoda Hürriyet gazetesini bir AKP’li vekilin ricasıyla bastırdığını itiraf etti. İsmini açıklamadığı AKP’li vekilin kendisine “Bizim gençlik kollarından birtakım arkadaşlar gidecekler. Onlar profesyonel değil” dediğini aktaran Peker, “Savcılar işte ikrar, delil. Ben yaptım. Milletvekili söyledi” ifadelerini kullandı.

Bugünkü videosunda Yıldırım Demirören'i de hedef alan Peker oturduğun koltukta benim de katkım var dedi.

Sedat Peker'in 6. videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili dile getirdiği iddialardab biri de Saray'ın en etki iki ismin takip ettirilmesi olayı. Peker, Bakan Soylu'nun Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'In takip ettirdiğini söyledi





HSK ÜYELİĞİ SEÇİMİNDE CUMHUR VE MİLLET İTTİFAKLARI UZLAŞTI









Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) TBMM tarafından seçilecek 7 üyenin ismi üzerinde uzlaşıldı. Kurul'un 4 üyesi Cumhur İttifakı'nı temsil eden AKP ve MHP, 3 üyesi ise Millet İttifakı'ndan CHP ve İYİ Parti'nin kontenjanından belirlenecek.

Uzlaşmanın ardından toplanan TBMM Anayasa Karma Komisyonu'nda seçim süreci başladı.

Üye seçiminde önerileri dikkate alınmayan ve kontenjan ayrılmayan parlamentodaki üçüncü büyük parti olan HDP ise Karma Komisyon toplantısındaki seçime katılmadı.





TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE YENİ ENGEL





Avrupa Parlamentosu, AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya alması çağrısında bulunan Türkiye Raporu'nu kabul etti.





64'e karşı 480 gibi büyük bir farkla kabul edilen rapor, önceki yıllara kıyasla Türkiye’ye çok daha sert eleştiriler yöneltiyor.





Son raporda belirtilen hususlarda ilerleme sağlanmadığı, aksine kötü gidişin devam ettiğini not eden rapor, üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini ve AB-Türkiye arasında daha gerçekçi bir ilişki kurulmasını öneriyor.





Raporda öne çıkan maddeler şunlar:

Türkiye'nin AB değerleri ve standartlarıyla arasına mesafe koyması ilişkilerde tarihi bir dibin görülmesine neden oldu.





Türkiye'nin reform konusundaki isteksizliği, daha derinlikli bir ilişki biçiminin önünde engel olmuş ve ilişkiler daha ziyade, gündelik ve dönemsel gelişmeler üzerinden pazarlıkla yürütülen bir hale gelmiştir.





Son Parlamento raporunda işaret edilen durumlarda herhangi bir ilerleme yaşanmadığı, aksine daha da kötüye gidildiğine dikkat çekiyoruz. Bu sebeple müzakere sürecinin sona erdirilmesi gerektiğini ve daha gerçekçi ve uygun bir düzlemde ilişkilerin ele alınması gerektiğini tekrarlıyor, ilişkilerin geleceği için olası yeni modellerin bu şekilde keşfedilebileceğini düşünüyoruz.