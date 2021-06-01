Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

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ERDOĞAN’IN UZUN KOLU KIRGIZİSTAN’DA

Hayatını eğitime adayan Orhan İnandı, dün akşam saatlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Cengiz Aytmatov Caddesi’nde yer alan evinden çıkarken kimliği belirsiz kişilerce bir araca zorla bindirildi. Kırgız polisine yapılan ihbarın ardından soruşturma açıldı. İçişleri Bakanlığı, Kırgızistan vatandaşı Orhan İnandı’yı ülke genelinde arama çalışması başlattı.

Aynı zamanda Kırgızistan vatandaşı olan Orhan İnandı’nın aracı, 1 Haziran sabahı saat 04:20 sularında evinin önünde kapısı açık halde bulundu. Yakınlarının başvurusunu değerlendiren Oktyabrsky bölgesi polisinden şu açıklama yapıldı: “Deneyimli müfettişler ve görevliler arasından bir soruşturma-operasyon grubu oluşturuldu. Orhan İnandı’nın nerede olduğunu belirlemek için gerekli tüm soruşturma eylemleri ve arama önlemleri alındı.”

Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi ve İçişleri Bakanlığına Orhan İnandı’yı bulmak için soruşturma ve operasyonel önlemleri güçlendirme talimatı verdi.

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı ise yaptığı açıklamada Eşimin Can güvenliğinden endişe ediyorum' dedi

İnandı’nın kaçırılma şeklinin, MİT’in daha önce Kosova, Malezya, Pakistan ve en son Kenya’da gerçekleştirdiği operasyonlarla benzerlik taşıdığı vurgulandı.

İnandı, Kırgızistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını kazandığı yıldan bu yana ülkede faaliyet gösteren Sapat Eğitim Kurumlarının kurucusuydu.

Kenya’da görev yapan eğitimci Selahaddin Gülen’in de MİT’in illeğal operasyonuyla Kenya’dan kaçırıldığı dün ortaya çıkmıştı.

YENİ BİR PROVAKASYON HAZIRLIĞI MI?

Geçen hafta yayınladığı videoda takipçilerinin sokaktan uzak durmasını isteyen Sedat Peker, bu hafta da çağrısını yineledi.

8. videosunda Peker, gençlerden tam üç kez sokaktan uzak durmalarını istedi. Peker’in bu ısrarlı çağrısı ‘yeni bir 15 Temmuz mu planlanıyor?’ tartışmalarına neden oldu.

Sedat Peker sosyal medya hesabından bu çağrısının nedenini açıkladı. Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve adamlarının kirli provokasyon peşinde olduğunu iddia etti.

Mehmet Ağar’ın bir kahvehanenin taranması ile başlayan ‘Gazi Olayları’nda daha büyük bir eylem hazırlığında olduğunu ileri süren Sedat Peker, “Planları bir cemevine saldırıdır” dedi.

Videolarında “derin Mehmet” dediği Mehmet Ağar’ı hedef alan ve Alevilik konusunu sık işlemesi dikkat çeken Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Devamlı Alevilik konusuna değinmemin sebebi Derin Mehmet’in adamları tarafından geçmişte Gaziosmanpaşa’daki kahve saldırısından çok daha büyük bir eylem yapılıp, ülkede kaos çıkarma planlarını boşa çıkarabilmek içindir. Planları bir cemevine saldırıdır”.

TÜRKİYE'DEN YENİ NORMALLEŞME ADIMI

Türkiye turizm mevsiminin yakşaşmasıyla yeni bir normalleşme takvimi açıkladı.

Kabine toplantısı sonrası Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme kararlarında

Sokağa çıkma yasağının tek güne indiridi

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacak

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecek. Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.





RUSYA’DAN TURİZMCİYE KÖTÜ HABER





Avrupalı turistin rotayı İspanya ve Yunanistan'a çevirdiği bir dönemde Rusya'dan kötü haber geldi

Rusya’nın Pandemi ile mücadele kriz merkezi, Türkiye ile uçuş sınırlamalarının 21 Haziran’a kadar uzatıldığını kaydetti.

Türkiye'de normalleşme adımlarına rağmen Karara gerekçe olarak Türkiye’deki “ciddi koronavirüs durumu” gösterildi. Açıklamada aynı kararın Tanzanya için de alındığı bildirildi.

Türkiye’de artan koronavirüs vak’a sayısı sebebiyle Rusya, Türkiye ile karşılıklı uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmış, Rus havayolu şirketi Aeroflot ve Türk Hava Yolları tarafından haftada sadece iki uçuş gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Rusya, 10 Haziran itibarıyla Yunanistan, Azerbaycan, Ermenistan, Katar, Özbekistan, Tacikistan, Mısır ve Sırbistan ile haftalık olağan uçuş sayısını artıracağını duyurdu. Ülke, İngiltere ile olağan uçuşlara ise 2 Haziran itibarıyla başlayacak.

ABD İLE AVRUPA ARASINDA CASUSLUK KRİZİ

ABD ile Avrupalı müttefikleri arasında yeni bir casusluk skandalı patlak verdi





Avrupa'da bazı basın organlarının bir araya getirdikleri araştırma ekibinin ortaya çıkardığı skandalda ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Danimarka istihbarat servisi ile iş birliği yaparak başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere İsveç, Norveç, Fransa ve Almanya'dan üst düzey bakan ve yetkilileri takip ettiği ortaya çıktı.

2012-2014 yılları arasında gerçekleştiği düşünülen izlemelerin NSA’nın Danimarka aracılığıyla İsveç, Norveç, Fransa ve Almanya’dan üst düzey bakan ve yetkilileri takip ettiği belirtildi. ABD ile yakın bir müttefik olan Danimarka, İsveç, Norveç, Almanya, Hollanda ve Birleşik Krallık’a erişen denizin altındaki internet kablolarına sahip.

Edward Snowden’ın gizli yazışma ve istihbarat bilgilerini sızdırmasının sonrasında Danimarka’da böyle bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Danimarka'nın ABD'ye yardım etmesi de AB ülkeleri arasında kriz çıkardı .

SURİYE’DE ÖLÜ SAYISI YARIM MİLYONA DAYANDI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşta yaşanan can kayıplarına ilişkin bir rapor yayınladı. Londra merkezli kuruluşa göre iç savaş başladığından günümüze kadar ta toplam ölü sayısı 494 bin 438 kişi hayatını kaybetti





Son verilerle ortaya çıkan yaklaşık yarım milyon düzeyindeki can kaybının 159 bin 774’ünü, rejim güçlerinin saldırıları sonucu ölen siviller oluşturuyor. 2011’den beri toplam 57 bin 567 kişinin ise cezaevlerinde veya gözaltı merkezlerinde öldüğü kayıtlara geçti. Suriye askerleri ve Şam destekli milislerin toplam can kaybı ise 168 bin 326.

Kuruluşun verilerine göre, çatışmalarda IŞİD ve El Kaide bağlantılı örgütlere mensup 68 bin 393 kişi; diğer muhalif gruplardansa 79 bin 844 kişi öldü.

Diğer yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İŞİD ya da diğer silahlı örgütlerin saldırıları sonucu ölen sivillerin sayısına ilişkin bir ayrıntıya yer vermedi.