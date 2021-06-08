Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

KAÇIRILAN ORHAN İNANDI PROTESTOSU DEVAM EDİYOR

Kırgızistan’da kaçırılan eğitimci Orhan İnandı’nın bulunması için başlatılan eylemler 8. gününe girdi.





Hakan Fidan’ın başında olduğu MİT tarafından Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te kaçırılan eğitimci Orhan İnandı için hükümet meydanında yine Kırgız Halkı toplandı.

Toplananlar , 2010 yılında Kırgız vatandaşı olan İnandı için Kırgız Milli Marşı’nı okuyarak protestoya başladı.





31 Mayıs akşamı kaçırılan Bişkek’teki Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı için bir haftadır başkentte eylemler devam ediyor. Türk Büyükelçiliği ve hükümet meydanında toplanan okulun velileri ve öğrencileri İnandı’nın bulunmasını için yetkililere çağrı yapıyor.

Öte yandan bu hafta Türkiye’ye resmi bir ziyaret yapması beklenen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov, Orhan İnandı’nın bulunması için 1 Haziran’da talimatı verdi.

KIRGIZ PARLAMENTOSU’NDA ‘ORHAN İNANDI’ SORULARI

Hakan Fidan’ın başında olduğu MİT tarafından kaçırılması Kırgızistan Meclisi gündeme geldi .

Uluslararası adam kaçırma skandalı, Kırgızistan Parlamentosu Uluslararası İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komitesi toplantısında ayrıntılı şekilde tartışıldı. Komisyona çağırılan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakan Yardımcıları Milletvekillerinin soruları cevapladı

Kırgız Milletvekili Abdyvahap Nurbaev, MİT’in kaçırdığı ve şu anda Bişkek’teki Türkiye Büyükelçiliğinde tutulduğu bilinen eğitimci Orhan İnandı’ya ilişkin iktidara dikkat çeken sorular sordu.

Nurbaev, yetkililere Türkiye’de bazı basın yayın organlarında “Bu olay Kırgız gizli servisinin işi” şeklinde haberler çıkmış. Bu konuda siz neden her hangi bir tepki ortaya koymuyorsunuz? Sorusunu yöneltti. Yetkililerde soruları cevaplayıp Meclise bilgi verecekleri söylediler





YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE İLE İLGİLİ KRİTİK KARAR

Yunanistan, Türkiye ile ilgili kritik bir karara imza atarak aldı . Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Nitos Mitarakis, Suriye, Somali, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş’den gelen kişilerin Türkiye üzerinden gelmeleri halinde iltica başvurusunu kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Yunan Dışişleri ve Göç bakanlıklarının ortak açıklamasında da bu ülkelerden gelenlerin iltica başvurularını inceleme konusunda Türkiye’nin bütün şartları yerine getirebileceğini ve herhangi bir tehlikede olmadıkları belirtildi. Bu yüzden başvurularını Yunanistan yerine Türkiye’de yapabilecekleri vurgulandı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis, “Türkiye’nin güvenli üçüncü ülke olarak nitelendirilmesi, yasa dışı mülteci akışlarıyla mücadele ve insan kaçakçılığının önüne geçmek adına önemli bir adımdır” değerlendirmesinde bulundu.

Atina’nın bu kararı ile birlikte söz konusu ülkelerden gelen sığınmacıların Avrupa Birliği’nde (AB) kalma şansı tamamen azalıyor.

Bu kararla teoride Yunanistan, ülkesine bu 5 ülkeden gelen sığınmacıları Türkiye’ye geri gönderebilecek.

Türk vatandaşları ve bu 5 ülke dışındaki ülke vatandaşları karardan etkilenmeyecek.

SEDAT PEKER PAYLAŞIMLARINA SOSYAL MEDYADAN DEVAM EDİYOR

Sedat Peker, AKP Hükumeti, derin devlet, iş dünyası ve gazetecilerle ilgili ciddi iddialarda bulunuyor. Peker Pazar sabahları yayınlanan videoların yanı sıra hafta arasında da sosyal medya mesajları ile de gündem sıcak tutuyor.





9. videosundaki iddialarla ilgili çıkan tartışmalarla ilgili mesajlar paylaşan Sedat Peker , bu sefer kendini eleştiren muhalefeti hedef seçti. "Suç örgütü lideri' eyvallah, ancak ötesine geçmeyin" diyerek muhalefeti uyaran Peker, Süleyman Soylu'yu örnek verdi ve "Pislik dedi diye İçişleri Bakanının başına gelenleri gördünüz. Başınıza bela aramayın" ifadelerini kullandı.





Ayrıca Paylaştığı sosyal medya mesajlarıyla Pazar günü yayınlayacağı 10. video da anlatacaklarıyla ilgili de ip uçları verdi.

Pazar Günü Demirören ile ilgili bir dosya açaçağını açıklayan Peker Oyak'a kurulan tuzak ve Berat Albayrak ile ilgili bilgiler vereceğini söyledi. Sedat Peker bu arada AKP'nin trol yorumcusu Cem Küçük'ü de hedef aldı . Peker Twitter üzerinden “Cem Küçük, çakma MİT’çi, pazar günü boşluk olursa seni de misafir oyuncu olarak alacağım. Kardeşlerim pazar günü çok eğleneceğiz çok. Hem de çok” paylaşımında bulundu.

Cem Küçük, Peker’in bu paylaşımına “Elinden geleni ardına koyma. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var. Bu işler bittiğinde kim nerde olacak göreceğiz” paylaşımında bulundu. Daha sonra Küçük, bu paylaşımını sildi.

Cem Küçük'ün korkup paylaşımını silmesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı





Bu arada Sedat Peker'in 6 avukatının iptal edilen pasaportları iade edildi.

HDP’YE KAPATMA DAVASI AHMET ŞIK’A SORUŞTURMA





Türkiye’nin Sedat Peker ifşaları sonrası haftalardır aradığı savcılar, HDP’ye yeniden kapatma davası açarak ve Ahmet Şık’a 3 yıl önceki bir konuşmasına soruşturma başlatarak ses verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması talebiyle yeni bir iddianame hazırladı ve iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Yaklaşık 850 sayfalık iddianamede 500'e yakın HDP’li hakkında siyasi yasak getirilmesi ve partinin banka hesabına tedbir konulması talep edildi.









Anayasa Mahkemesi başkanlığına ulaşan HDP'ye açılan kapatma dava dosyası için

ilk inceleme için raportör görevlendirildi.





15 gün içinde tamamlanacak rapor, Anayasa Mahkemesi heyetine sunulacak. Heyet, daha önce olduğu gibi, raporu okuyarak, iddianamenin yeterli olup olmadığını, kabul edilip edilmeyeceğini tartışacak. İddianamenin kabulü halinde, heyetin ilk olarak, HDP’ye yapılan ve yapılacak hazine yardımına tedbir konulması talebini karara bağlaması bekleniyor.





Anayasa Mahkemesi , tedbir talebini öncelikli değerlendirmeye gerek görmezse, bu konudaki kararını ilerleyen aşamalarda da verebilecek.









Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mart'ta hazırladığı iddianameyi Anayasa Mahkemesi eksik bulmuş ve Başsavcılığa iade etmişti.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TİP Milletvekili Ahmet Şık hakkında 2 ayrı soruşturma başlattı. İlk soruşturma Şık'ın "Eğer AKP, bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var... O iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek her şey meşrudur" sözleri üzerine başlatıldı. İkinci soruşturma ise "…Bu devlet katil… Bu devleti yıkmamız gerekiyor… Evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir" sözlerinin ardından başlatıldı.





KANADA'DA MÜSLÜMAN AİLEYE ARAÇLI SALDIRI









Kanada müslüman bir aileye yapılan ırkçı saldırı haberi ile sarsıldı





Pazar günü beş kişilik bir aile kaldırımda yürürken araçlı saldırıya uğradı. Aracın ezdiği aile fertlerinden dördü hayatını kaybetti.

Olayla ilgili bir basın açıklaması yapan polis, elde edilen ilk bulguların saldırının ırkçı saiklerle işlenmiş olduğuna işaret ettiğini söyledi. Ailenin İslam inancına sahip olduğu için hedef alındığı ve saldırının bir nefret eylemi olduğunu tahmin ettiklerini belirten polis, saldırının planlı olduğuna dair ellerinde ipuçları bulunduğunu kaydetti.





Saldırıyı siyah bir minibüsle düzenleyen 20 yaşındaki fail, olayın ardından kaçmaya çalışmış, ancak 7 kilometre uzaklaşabildikten sonra yakalanmıştı. Saldırıda aynı aileden 74 ve 44 yaşlarında iki kadın, 46 yaşında bir erkek ve 15 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetmiş, 9 yaşındaki bir erkek çocuğu ise ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.





Ailenin 14 yıl önce Pakistan'dan Kanada'ya göç ettiği belirtiliyor. Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Londra kenti, ülkede Müslüman nüfusun en çok yaşadığı bölgelerden biri.