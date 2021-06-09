Türkiye ve Dünya gündeminde neler oldu?













KAÇIRILAN ORHAN İNANDI'DAN HALA HABER YOK





Bir haftayı aşkın suredir kaybolan İnandı için ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

MİT ve AKP Hükümeti başta Balkanlar olmak yere Afrika ve Orta Asya’da Gülen Hareketi mensuplarını kaçırıp bir başarı hikayesi gibi sergiliyor. Son olarak Fethullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen de Kenya’dan kaçırılmıştı.





Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı, eşinin kaçırılacağına dair daha önce bir uyarı aldığını belrterek: “Bize koruma teklif ettiler fakat Orhan istemedi. Korumalığını da yapan bir yardımcısı vardı. Fakat o sadece gündüzleri yanında oluyordu. Daha önce güvenliğimizden endişe etmemizi gerektirecek bir şey olmamıştı” dedi.





Bu konu hakkında bir açıklama yapan Kırgız Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi ise 2019 yılında bir suç örgütünün kendisini kaçırarak fidye isteyebileceği konusunda uyardıklarını duyurdu.

İnandı’nın avukatı Talaygül Toktakunova, müvekkilinin Kırgızistan’a 1990’larda taşındıktan sonra 2012’de Kırgız vatandaşlığı aldığını daha sonra Türk vatandaşlığından çıktığını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Artıkbayev de Türkiye’nin, 2019’da İnandı’nın Gülen Hareketi’yle bağları nedeniyle iadesini talep ettiğini fakat İnandı’nın Kırgız vatandaşı olması gerekçesiyle bu talebin reddedildiğini açıkladı.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı da İnandı’nın bulunması için binden fazla polisin çalıştığını duyurdu.

Sapat Eğitim Kurumlarının kurucu müdürü olan İnandı 30 yıla yakın Kırgızistan’da yaşıyor. Eğitimci İnandı için öğrencileri vefa gösterisinde bulunuyor. Öğrencileri öğretmenlerinin bulunması için 1 milyon dolar ödül vereceklerini duyurdu.

ORHAN İNANDININ KAÇIRILMASINA TEPKİLER

Eğitimci Orhan İnandı’nın Kırgızistan’da kaçırılması ve büyükelçilik binasında saklandığı iddiası uluslararası basın kuruluşlarının da gündeminde. AFP’nin ardından BBC Türkçe de söz konusu olayı takipçilerine aktardı.

Haberde İnandı’nın yakınları ve sevenlerinin Türk Büyükelçiliği binası önünde nöbet tuttuğu bilgisi yer aldı. Haberde ayrıca, Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı ile yapışan röportaja da yer verildi.





Ayrıca haberde Kırgız makamlarının Orhan İnandı’nın iadesini isteyen Türkiye’ye neden ret cevabı verdiğine de değinildi.





İkinci Cemal Kaşıkçı vakası olarak da anılan olay ile ilgili eski AB Parlamentosu eski milletvekilleri Rebecca Harms sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletleri etiketleyerek Orhan İnandı’nın kaçırılarak büyükelçilik binasında tutulduğu iddialarını sordu.

Avrupa Parlamentosu’nun Orta Asya Delegasyonu Başkanı İtalyan Milletvekili Fulvio Martusciello, Kırgızistan’da Türk eğitimci Orhan İnandı’nın Gülen hareketiyle bağlantıları nedeniyle ‘yasadışı olarak kaçırılmasına’ tepki gösterdi. Kırgızistan’ı bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

ORHAN İNANDI’NIN KAÇIRILMASI İLE İLGİLİ YENİ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

1 Haziran’da Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te MİT tarafından kaçırılan Sapat Okulları kurucusu Orhan İnandı’nın kaçırılması ile ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı

Türk istihbaratı tarafından Bişkek’te kaçırılan Kırgızistan vatandaşı Orhan İnandı’nın Avukatı Taalaygul Toktakunova, Orhan İnandı’nın kaybolmadan önce arabasındaki DVR cihazının kaydettiği son kayıtları kamuoyuyla paylaştı.

Kamera kayıtlarındaki saatle İnandı’nın kaçırılma saatleri birbirini tutuyor. Facebook sayfasından açıklama yapan Toktakunova, Orhan İnandı’nın arabasında olan her şeyi kaydeden bir kamera olduğunu ancak İçişleri müfettişlerin görüntüleri almamasına tepki gösterdi.

Toktakunova, “Görünüşe göre İçişleri Bakanlığı şantiyelere bakmanın yaşayan tanıklar veya olası adam kaçıranlardan daha iyi olduğuna karar verdi. Orhan İnandı’nın kaybolmadan önce arabasından son kayıtlar. Kişiyi tanıyan var mı? Yakın bir dedektifin söylediğine göre video kaydı alınmamış anlaşılan, İçişleri Bakanlığı canlı ‘tanık’ ya da muhtemel kaçıranlardan daha iyi inşaat alanlarına bakmaya karar vermiş.” diye konuştu.





SEDAT PEKER'DEN 'VİDEOLAR GECİKEBİLİR ' MESAJI





Bir süredir yayınladığı videolarla mafya-siyaset-ticaret-medya ilişkilerine dair bulunduğu iddialar gündem olan Sedat Peker daha önce perşembe ve pazar günleri yeni videolar yayımlayacağını duyurmuştu.





Peker sosyal medyadan yaptığı duyuru ile açıklamaları bekleyenleri hüsrana uğrattı .













Perşembe ve pazar günü yayınlayacağını söylediği videoların gecikebileceğini duyuran Peker, gecikme ihtimalinin nedenini, yer değişikliği zorunda kalması olarak açıkladı.





Peker’in açıklamaları şöyle:









"Kıymetli dostlarım bir tane namusu olmayan şahıs kaldığım otelin yayınını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım. Malum, aileyle yolculuk zor oluyor ama biz her zorlukta olduğu gibi bunların da altından kalkmasını biliriz.





Bu sebeple perşembe ve pazar yayınlayacağımı söylediğim videolar belki gecikebilir (net olarak bilmiyorum), ancak söz namus ölmez sağ kalırsak mutlaka yayınlayacağım.





Ancak Twitterım açık olacak. Ani gelişmelere buradan katılacağım."





Peker sosyal medyadan ifşaatlarına da devam ediyor . Demirören Grubu'nu Ziraat Bankası'ndan alınan 750 milyon dolarlık krediyle hedefine koyan Sedat Peker, Demirörenlerin servetinin kaynağı hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.





Demirörenlerin servetinin Rum asıllı birisinin öldürülmesi sonucu elde edildiğini öne süren Sedat Peker, geniş açıklamayı videolarına bıraktı.





Bu arada Sedat Peker'in bazı sosyal medya mesajlarına engelleme geldi. Peker'in Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu ile ilgili olan tweetlerine mahkeme yasaklama getirdi





ERDOĞAN JOE BİDEN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ ABD'DEN NET MESAJ





AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce birçok kez görüştüğü Biden ile başkan seçilmesi sonrası ilk kez bir araya gelecek. Dış politikasının temel unsuru insan hakları saygılı olunması olan Biden’le görüşmeye Erdoğan, insan hakları alanında yapamadığı ilerlemeler nedeniyle eli boş gidecek.

Trump’un yeniden ABD Başkanı seçilememesi sonrası planları alt üst olan Erdoğan'a görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan ilginç mesaj geldi.





Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda soruları cevaplayan Blinken, Demokrat Senatör Robert Menendez'in Türkiye ile ilgili sorusuna "Türkiye, NATO müttefiki gibi davranmıyor" cevabını verdi.





ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde görüşeceğini hatırlatan Blinken, "Türkiye ile aramızdaki ayrılıklar sır değil. Türkiye birçok bakımdan NATO müttefiki gibi davranmıyor. Rusya'dan alınan S-400'ler, Doğu Akdeniz'de atılan adımlar rahatsız edici. İnsan hakları ve tutuklu gazeteciler konusunda endişeliyiz" dedi.





Blinken, "Başkan Biden tüm bu konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatına sahip olacak" ifadelerini kullandı.





BU GÜNE KADARKİ EN BÜYÜK POLİS OPERASYONUNDA 800 KİŞİ YAKALANDI









Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile yürüttüğü ortak operasyon ile dünya genelinde faaliyet gösteren 800 suç örgütü üyesini tutukladı. Türkiye'de yaşadığı iddia edilen suç örgütü lideri Hakan Ayık'ın da farkında olmadan operasyonun başarılı olmasına önemli rol oynadığı açıklandı.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, "Truva Kalkanı" adı verilen operasyonlar kapsamında 700 evde arama yapıldığı ve 800 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, FBI ve 16 ülkenin güvenlik güçleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonda, şifreli iletişim ağlarını kullanarak 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.









Operasyonlarda 8 ton kokain, 22 ton kenevir tohumu, 2 ton sentetik uyuşturucu, 6 ton sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme, 55 lüks araç ve 48 milyon dolar değerinde kripto paraya el konulduğu aktarıldı.