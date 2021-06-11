Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?









ORHAN İNANDI'NIN BÜYÜKELÇİLİKTE TUTULDUĞUNA DAİR CİDDİ ŞÜPHELER VAR









31 Mayıs 2021 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te evinin önünden kaçırılan Sapat Eğitim Kurumları’nın eski genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’dan hâlâ bir haber yok.





Reyhan İnandı ise daha önce de dile getirdiği eşinin Türk elçiliğine olduğu iddiasını yineledi. İnandı, kendisine dün yeni bir ihbar geldiğini kaydetti. Reyhan İnandı, “Türk elçiliği eşimin orada olmadığını söylüyor. Elçilikte olduğuna dair dün yine ihbar aldım. Bunlar dolaylı yollardan gelen sağlam bilgiler. Kimliklerini takdir edersiniz ki söyleyemem” ifadelerini kullandı.





Türk Büyükelçiliği’nin Orhan İnandı’nın orada bulunmadığına dair bir açıklaması olduğunu kaydeden Reyhan İnandı, “Benim iddialarım vardı. Bu konuda bana gelen duyumlar vardı, Türk Büyükelçiliği’nde olduğuna dair. Kırgızistan’da bir haber sitesi elçilikte olmadığına dair, elçiliğin bir beyanat verdiği, bu konuda yorum yapmayacağı ve soru almayacağı söylendi. Ben de herhalde elçiliğinde resmi sitesinde de vardır diye düşündüm. Baktık öyle resmi bir açıklama yapmamış. Hala daha böyle sağlıklı bir şey ulaşmış değiliz” dedi.





Reyhan İnandı şöyle konuştu: “Çok yeni olarak, başka bir yerden yine bir arama aldım. Bir ihbar aldım. Elçilik binası içinde olduğuna dair tekrar bir bilgi geldi. Ondan önce gördünüz mü filan denilmiş oluyor da. Resmi makamlar, elçilik olduğu için arama yapmıyorlar. O biraz da prosedür gerektiriyor belki. Bir değişiklik yapılabilir belki, farklı bir yere götürülebilir, yine elçilik mensupları veya dışarıdan gelen farklı gruplar tarafından. Dışarıdan derken yine bir devlet yetkilisi olarak onlar için bir yer değişikliği mümkün.”





MUHALEFET ‘HAYDUTLUĞU’ İZLİYOR

AKP rejimi ve kirli operasyonlarda kullandığı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bütün dünyada tepkilerin odağında. Zira uluslararası hukuka yok sayan rejim, MİT eliyle yabancı ülkelerde insan kaçırıyor.





En son Kırgızistan’da aynı zamanda Kırgız vatandaşı olan eğitimci Orhan İnandı, MİT’in yerel mafyayla yaptığı ortak bir operasyonla kaçırılarak Türk Büyükelçilik binasına getirildi. Skandal operasyon bütün dünyanın gündeminde ancak Türkiye’de sadece iktidar kanadı değil, muhalefet de ‘lal’ kesilmiş durumda. Türkiye bütün dünyada ‘haydut devlet’ olarak tanımlanırken, muhalefet partisi liderleri ya da yöneticilerinden rezaleti film izler gibi izliyor.









KKTC SEÇİMLERİNE MİT MÜDAHALE ETMİŞ

Türkiye’nin 2020 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) aracılığıyla müdahalesi rapor haline getirildi. Raporda yer verilen iddialar ve çarpıcı ifadeler Ada basının geniş yankı uyandırdı.

Araştırmacı Mine Yücel, Akademisyen Abdullah Korkmazhan, İş İnsanı/Aktivist Orhan Erönen, Avukat Mine Atlı ve Uluslararası Danışman Derya Beyatlı tarafından hazırlanan raporun raportörlüğünü Avukat Tacan Reynar yaptı. Rapor kapsamında 7 kişi ile görüşüldü. Raporu hazırlayan ekip, bu kapsamda 7 kişi ile görüşmeler yaptı.

Rapor, MİT’in ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleşen seçime yönelik müdahalelerini nasıl gerçekleştirdiğini, bireylerin açıklamaları üzerinden tartışıyor ve süreci şöyle özetliyor: Ankara hükümeti, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi için herşeyi yaptı. Bunun için gerel Dışişleri Bakanlığı gerekse MİT devreye girdi.

Ankara hükümeti, Ersin Tatar’a verdiği desteği açıkça dile getirmekten kaçınmadı

Mustafa Akıncı’nın seçimlerden çekilmesi yönünde tehdit edildiğini söylediği hatırlatılan raporda, Lefkoşa Büyükelçiliği bu iddiayı suçlayıcı bir dille yalanlandığına da dikkat çekildi.





SOYLU'DAN '10 DOLAR ALAN SİYASETÇİYİ AÇIKLA' MEKTUBUNA CEVAP YOK





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce açıklayacağını ifade ettiği organize suç örgütü lideri Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçiyi hâlâ açıklamadı. Kamuoyu Soylu’dan cevap beklerken, Peker’in açıklamaları ile para alan siyasetçi sayısı arttı.

10 bin dolar iddiasını canlı yayında anlatan Soylu, Ankara Bakanlıklar’da komşu oldukları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un belge talebini cevapsız bıraktı. Soylu, Şentop’un kendisinden 27 Mayıs’ta gönderdiği yazıya cevap vermedi.

Şentop, yazıda hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı’na gönderilmesini istedi. Soylu, Şentop’un çağrısını yanıtsız bıraktı. Soylu siyasetçinin ismini savcıya açıklayacağını söyledi, ancak bu konuda hiçbir savcı harekete geçmedi.

CEMİL ÇİÇEK'TEN 'ÇANTA DOLUSU PARA' TEPKİSİ

Sedat Peker’in açıklamaları AKP'yi sarsmaya devam ediyor. Başta Erdoğan olmak üzere AKP cephesinde sessizlik hakim .

Daha önce de Sedat Peker'in açıklamaları ile bir çıkış yapan eski TBMM Başkanı, Adalet Bakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek’ten yeni bir açıklaam geldi





Çiçek, isim vermeden Peker’in iddiaları için “Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var, bunu görmezden gelebilir misiniz?” sorusunu sordu.





Cemil Çiçek, daha önce de Peker’in iddiaları için “Videoları seyreden, gazetede okuyan savcıların harekete geçip gereğini yapması gerekir. Binde biri bile doğruysa felaket ve sıkıntıdır. Binde birken önünü alamazsanız, bu yüzde bir, sonra onda bir olur sonra bir bakarsınız ki bütün vücudu kaplamış” demişti.





DIŞ POLİTİKA BİDEN – ERDOĞAN ZİRVESİNE KİLİTLENDİ









Türkiye , 14 Haziran'da gerçekleşecek NATO Zirvesi sırasında yapılacak ABD Başkanı Biden ile Erdoğan arasındaki görüşmeye kilitlendi.





Erdoğan ile gerçekleştireceği ilk yüz yüze görüşmede Biden , Türk-Amerikan ilişkilerindeki "fırsat ve anlaşmazlıkları" ayrı ayrı ele alacağı, insan hakları ve değerler konusunu da önemli bir ayrı başlıkta değerlendireceği kaydediliyor.





ABD'nin Türkiye'yi sıkıştıracağı konulardan biri de S-400'leri varlığı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına karşı ABD'nin yaptırım uygulamasına karşı Türkiye de antlaşma zemini arıyor .





Türkiye'nin ABD'ye zirve öncesinde , S-400 lerin Adana’daki İncirlik Hava Üssü'ne konuşlandırıp Amerika'nın kontrolüne verilmesini teklif ettiği konuşuluyor









ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bir gazetecinin Türkiye'nin aldığı Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne yerleştirip yerleştirmeyeceği ile ilgili sorusunu cevaplanaktan kaçındı .





Bu arada AKP hükumetinin NATO ve ABD ile ilişkileri yumuşatmak için sunduğu Kabil Havalimanı önerisi suya düştü. Taliban, Ankara’nın Kabil Havaalanı’nın güvenliğini sağlama önerisini reddetti.





WHATSAPP MESAJLARINI OKUYABİLMEK İÇİN ALMANYA’DA İSTİHBARAT KURUMLARINA İZİN ÇIKTI





Almanya’da istihbarat kurumları, WhatsApp ve benzeri uygulamalardan yapılan şifreli yazışmaları artık okuyabilecek. Yasa tasarısı Federal Meclis’te kabul edildi.





Almanya’da hükümetin hazırladığı ve daha önce Bakanlar Kurulu’ndan geçen tasarı 280’e karşı 355 oyla kabul edildi, 4 milletvekili çekimser kaldı. Böylelikle özellikle ülkenin iç istihbarat servisi Alman Anayasayı Koruma Teşkilatına (BfV) WhatsApp ve benzeri uygulamaları izleme imkanı verilecek ve BfV’nin kişileri takip etmesinin önündeki engeller kalkacak.

Alman hükümeti bu yasayla özellikle aşırı sağla mücadelede BfV ile Askeri İstihbarat Servisi (MAD) arasındaki iletişimi iyileştirmeyi de hedefliyor.





Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Uli Grötsch, Federal Meclis’te yaptığı konuşmada yasayı savunarak, “Teröristler ve aşırılık yanlıları artık birbirleriyle telefonda konuşmuyor, kısa mesajları da yazmıyorlar. Bunların yerine mesajlaşma servisleri aracılığıyla şifreli biçimde iletişim kuruyorlar” dedi.





Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Michael Brand da saldırıya uğrayan bir hukuk devletinin uygun şekilde ve kararlılıkla kendini savunması gerektiğini vurguladı.