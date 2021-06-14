Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

ERDOĞAN'IN MERAKLA BEKLEDİĞİ NATO ZİRVESİ BAŞLADI









NATO Zirvesi Joe Biden’ın da katılımıyla bugün Brüksel’de yapılıyor. Trump ile oldukça gergin geçen toplantıların aksine bu kez daha yapıcı bir hava hakim.





Brüksel'de toplanan NATO Zirvesi'nde öncelikli olarak transatlantik ilişkilerin yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Ancak arka planda tartışılacak çok sayıda gündem maddesi var.





Zirvenin kendi konularının yanı sıra liderlerin birbiriyle yaptıkları görüşmeler de büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında sırasıyla Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın Macron görüşmesi 52 dakika, Johnson görüşmesi 25 dakika Merkel görüşmesi de 30 dakika sürdü.





Türkiye'de esas merakla beklenen görüşme ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşti .





Biden'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan sonra ilk yüz yüze görüşmede bir çok tartışmalı konu gündeme geldi





Biden-Erdoğan görüşmesinin ana maddelerinden olan F-35 ve S-400 krizinde ne kadar bir ilerle olacak onu zaman gösterecek





SEDAT PEKER NEREDE ?













2 Mayıs'tan bu yana her pazar sabahı yayınladığı videolarla gündeme gelen Sedat Peker bu hafta video yayınlamadı .





Hafta için Sosyal Medya mesajı ile yer değiştireceğini duyuran Peker öğle saatlerinden beri paylaşım yapmaması merak uyandırdı. Sosyal Medya'da bir çok AKP Trolü Peker'in

yakandığı haberini yaymaya başladılar. Aydınlık Gazetesi biraz daha ileri giderek Sedat Peker'e Katar'daki askeri üstten bir operasyon haberi yapıldığını duyurdu.









Sedat Peker'e yakın kaynaklar Sedat Peker’in öğlen saatlerinde Dubai’deki konutundan polisler tarafından alındığı paylaşmıştı.





Merak uyandıran ortadan kaybolma, 12 saat sonra Peker'in mesajıyla son buldu.





Aydınlık Gazetesi’nde hakkında çıkan haberleri yalanlayan Peker, “SAT timlerinin ve MİT timlerinin yaptığı operasyonla yakalandığım asla doğru değildir. Zaten ben uluslararası hukuka göre aranan bir kişi değilim. Bu sebeple yüce devletimizin bana resmi bir operasyon düzenleyebilmesi de mümkün değildir. Her normal insana davrandıkları gibi bana da kibar bir şekilde davrandılar. Süslü Sülü, benim ahiretliğim, Derin Mehmet, Pelikancılar, ve diğer zevatın tamamı; bizde söz namus. Eğer ölmez sağ kalırsak, bu hikayeyi tamamlamaktan geri durmayacağız. Tabi ki bu süre zarfında gereği eğer yapılmazsa, yapmayanlarla ilgili söyleyecek sözlerimiz de elbet olacaktır. Beni sevdiği için dua edenlere, beni sevmediğinden dolayı sadece çocuklarıma ve aileme iyi dilek dileyenlere tüm kalbimle teşekkür ederim. BİR UMUTTUR YAŞAMAK” ifadelerini kullandı.





Peker'in yeni videolarını ne zaman yayınlayacağı ise henüz belli değil.





BABALARI 28 AYDIR TUTUKLU OLAN İKİ KARDEŞİN ANNELERİ DE TUTUKLANDI





Babaları Giresun Cezaevinde tutuklu bulunan 7 yaşındaki Murat ve 10 yaşındaki Bahadır’ın Birinci’nin anneleri Hatice Birinci de tutuklanıp Trabzon Bahçeçik Cezaevine konuldu. Kronik rahatsızlıkları olan babaanneleri ve teyzeleriyle birlikte Trabzon’da yaşayan Birinci kardeşler, annelerini sorup duruyor.





Murat ve Bahadır’ın teyzesi, “Bu iki yavru hem öksüz hem yetim kaldı. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama bir anne bir baba olamıyoruz. Çocuklar annelerini sorup duruyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Biri 7 yaşında biri 10 yaşında. Ablamı bıraksınlar. Çocuklar bari annesiz kalmasın. Annem babam çok kötü durumdalar. Ayrıca babaanneleri kronik rahatsızlıkları var. Bu yavrular ne olacak? Lütfen sesimiz olun.” dedi.

Tutuklanan Hatice Birinci, kapatılan dershanelerde coğrafya öğretmeni, Erdoğan Birinci ise kapatılan kolejlerde sınıfı olarak çalışıyordu.

CADI OPERASYONLARI HIZ KESMİYOR

Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında 32 ilde operasyon düzenlendi. Balıkesir merkezli operasyonun hedefinde emniyet teşkilatı vardı. 61 polis hakkında gözaltı kararı verildi.





Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde Hizmet Hareketi ile irtibatlı oldukları ileri sürülen 61 polis hakkında gözaltı kararı verildi.





İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin hakkında işlem yapılması amacıyla Balıkesir merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.





Operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.





İSRAİL'DE 12 YILLIK NETANYAHU DÖNEMİ SONA ERDİ





İsrail'de muhalefet partileri yoğun pazarlıkların ardından kurmak için anlaştığı koalisyon hükümeti dün İsrail Parlamentosu'nda güvenoyu aldı.





İsrail'de ülke nüfusunun beşte birini oluşturan Arap vatandaşları temsil eden bir partinin hükümette yer alması bakımından tarihte bir ilk yaşandı.





İsrail’in 12 yıldır başbakanlığını yapan Benyamin Netanyahu’nun görevi, bugün yeni hükümetin İsrail Parlamentosu’ndan güvenoyu almasıyla resmen sona erdi. Netanyahu 23 Mart’ta gerçekleşen genel seçimler sonrası yeni hükümeti kurmakta başarısız olmuş, kendisine muhalif partiler yeni bir hükümet koalisyonu kurmak için 1 Haziran’da anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Muhalefet liderleri Naftali Bennett ve Yair Lapid’in önderlik ettiği sekiz partili yeni koalisyon hükümetinin en dikkat çekici üyesi İsrail’in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Arap Raam partisi oldu













AVRUPA'DA FUTBOL ŞAMPİYONASI OLAYLI BAŞLADI









Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Cuma günü İtalya- Türkiye maçıyla başladı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye için iyi başlamasa da turnuvaya Danimarkalı futbolcu Eriksen'in kalbinin durması damgasını vurdu.

Eriksen, turnuvada Finlandiya ile Danimarka arasında oynanan B grubunun ilk yarısının son dakikalarında taç çizgisine yakın bir noktada fenalaşarak kendini yere bıraktı.

29 yaşındaki oyuncuya ilk müdahale saha içerisinde yapıldı. Bu esnada Eriksen'e sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı görüldü. Eriksen'in maç sırasında kalbinin durduğu açıklandı.

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maç sırasında kalbi duran 29 yaşındaki futbolcu Christian Eriksen'in sağlık durumu en çok merak edilen konular arasına girdi .

Danimarka Futbol Federasyonu , Eriksen'in durumunun stabil ve iyi durumda olduğunu açıklamıştı.

Yaşanan üzücü olay üzerine tatil edilen maç, tarafların talebiyle yaklaşık iki saat sonra kaldığı yerden devam etti. İlk yarının kalan dört dakikasının oynanmasının ardından beş dakikalık bir ara verildi. Aranın ardından ise ikinci yarı başladı.

Maçı, Finlandiya 60'ıncı dakikada Joel Pohjanpalo'nun attığı golle 1-0 kazandı.



