Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

İşte 15 Haziran 2021 haber özetleri





ERDOĞAN'IN 'HAMDOLSUN ' KRİZİ

ABD Başkanı Biden AKP lideri Erdoğan ile aylar sonra NATO zirvesi sebebiyle görüştü.

AKP ve Saray medyasının algı operasyonu zirveye damga vurdu.

ABD Başkanı Biden’in 24 Nisan 1915 olaylarına ‘Ermeni Soykırımı’ demesi Erdoğan’ın sözde birinci gündem maddesiydi. Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nda 13 Haziran 2021 tarihindeki basın toplantısında Brüksel’deki toplantıda Biden’a bunun hesabını soracağını açıkladı. Sabah gazetesi bunu manşetine taşıdı.

14 Haziran 2021 Belçika Brüksel’de yapılan toplantıda bu konuyu hiç gündeme getirmeyen Erdoğan, gazetecilerin sorusu üzerine şok eden bir açıklama yaptı. Erdoğan “Hamdolsun hiç gündeme gelmedi” diyerek Türkiye’de kendisine oy veren yüzde 50’yi yine ters köşe yaptı. Sabah gazetesi Ermeni Soykırımı iddialarına ilişkin Erdoğan’ın açıklamalarına tek satır yer vermedi.

S-400 KRİZİ BİTMEDİ, TÜRK ASKERİNE AFGANİSTAN GÖREVİ YAZILDI

Türkiye’nin Batı ile ilişkilerine yeni bir yön vermesi beklenen NATO zirvesi, Ankara’nın Afganistan’daki Kabil Havalimanı’nın işletmesini ve güvenliğini sağlamaya dönük mayıs başında ittifaka ilettiği teklifine yeşil ışık yakılmasıyla sonuçlandı.





Erdoğan’nın Biden’la yaptığı 50 dakikalık görüşme sonrasında ise Ankara’nın, NATO ittifakının başını çeken Amerika ile Afganistan konusunda mutabakata vardığı ortaya çıktı. Erdoğan, görüşme sonrası "Afganistan’dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle belirli bir

Peki bu ne anlama geliyor? Ankara’nın Kabil Havalimanı’nın işletmesini sağlama ve güvenliğini koruma konusunda Washington yönetimiyle anlaştığına dikkat çeken uzmanlar, Türk askerine Afganisan’da yeni bir misyon yükleneceğine vurgu yapıyor.





Hem Erdoğan hem de ABD Başkanı Biden, Biden'ın başkanlık dönemindeki ilk yüz yüze görüşmelerinin ardından bu buluşma için "çok verimli, çok yapıcı" nitelemesini kullandı.

Görüşme öncesinde herkesin gözü kulağı Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemleri almasından ötürü yaşanan krize bir çözüm bulunup bulunamayacağındaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere açıklama yaparken bu konuda ancak kendisine bir soru yöneltilince konuşmayı tercih etti. Erdoğan, "Daha önceki görüşümüz neyse onu ifade ettim. Süreç burada bitmiyor. Savunma ve dışişleri bakanlarımız kendi aralarında görüşsünler dedik, o görüşmelerden sonra bizler de adımlarımızı atalım, böyle bir karara vardık" ifadelerini kullandı. Biden ise, "Ekiplerimiz çalışacak" vurgusunda bulundu.





BİR KANSERLİ HASTANIN FERYADI : “ÇOK ÇARESİZİM”





Ayşe Özdoğan, özel bir yurtta idarecilik yaptığı için eşiyle birlikte 8 Nisan 2019’da Antalya’da gözaltına alındı. Kalbi delik dünyaya gelen 7 yaşındaki oğlu Burak Hamza’nın durumu göz önünde bulundurularak o dönemde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edebiyat öğretmeni eşi İlker Özdoğan ise tutuklanıp Antalya Döşemealtı Cezaevine gönderildi.





Ancak eşinin tutuklanmasıyla hayatı alt üst olan Ayşe Özdoğan’ın yaşadıkları bunlarla sınırlı kalmadı. Bir yandan oğlunun sağlığıyla ilgileniyor, diğer yandan eşine koşturmaya çalışıyordu ki kanser olduğunu öğrendi. Özdoğan’a 7 Kasım 2019’da tıpta çok nadir görülen Maxciller Sinus kanseri teşhisi konuldu ve hemen üst çenesinden ameliyat edildi.

Tutuksuz yargılanan Ayşe Özdoğan, cezası Yargıtay tarafından onaylandığı için tekrar hapse gönderilecek. Daha önce 15 gün Antalya L Tipi Cezaevinde kalan Özdoğan Twitter’da kampanya başlatarak yetkilere çağrıda bulundu. Özdoğan “Kemik ve doku nakli oldum. Tümör şu an beynime sıçradı. Yüzde 72 engelliyim. Bu şekilde cezaevinde yaşamak istemiyorum. Lütfen sesime ses olun. Çok çaresizim” dedi.





SUNUCU VEYİS ATEŞ 10 MİLYON EURO İSTEMİŞ!

Türkiye’de iktidar, gazetecileri cezaevlerine doldururken birçok medya çalışanı da çareyi AKP için trollük yapmakta buldu.









Gazetecilik adı altında siyasi propaganda yapan isimler, tehdit ve hakaretler savuruyor.





Bunlardan bir tanesi de Habertürk Ankara Temsiliği de yapan Veyis Ateş.





Din Kültürü Öğretmenliği yaparken 2010 yılında medyaya giren ateş hızla yükseldi





2013 yılının Ağustos ayında Habertürk'te çalışmaya başlayan Ateş 2014'te Ankara temsilcisi oldu, 2016 yılında da Habertürk Genel Müdürü koltuğuna oturdu .

Temmuz 2018'de görevinden istifa eden Ateş şimdilerde Habertürk'te yazar ve programcı olarak çalışıyordu

Sedat Peker'in ifşaatlarıyla hedef aldığı isimlerden biri olan Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği ses kaydı olduğu ortaya çıktı





Yine Habertürk'ten Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini aradığını, Veyis Ateş'e ilişkin anlatımlarda bulunduğunu ve kendisini "şok eden" bir kayıt dinlettiğini yazdı.





Yılman yazısında dile getirdiği ses kaydında ' Ateş, Korkmaz'a "Ankara’dayım… Az önce senin görüşmeni yaptım. Şunu anladım ki seninle uğraşan bir klik ve lobi var ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün" diyor, samimiyetini göstermesi için 10 milyon EURO istiyor.' dediğini söyledi.





AKP'de Süleyman Soylu'ya yakın bir isim olarak bilinen Veyis Ateş'ten şu ana kadar bir açıklama gelmedi. Rüşvet iddialarıyla ilgili her hangi bir soruşturma haberi de yok

SEDAT PEKER, SÜLEYMAN SOYLU'YU YİNE HEDEF ALDI





Sedat Peker, bir ayı aşkın süredir sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda, çeşitli siyasetçi, bakan, iş insanı, eski güvenlik görevlileri ve gazetecilerle ilgili iddialarda bulunuyor.

Bir haftadır You Tube'tan video yayınlayamayan Sedat Peker twitter hesabından Süleyman Soylu'yu hedef aldı

Peker Soylu için "Anadolu adliyesindeki sana bağlı savcılar ve İstanbuldaki istihbarattan sorumlu il emniyet müdür yardımcısıyla thodex operasyonunu nasıl yönlendirdiğinizi,yeğenin ve oğlun vasıtasıyla bu şahısla irtibat kurup yurt dışında bu paranın büyük kısmını nasıl aldığınızı da anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Bir başka mesajında CHP yetkililerine seslenen suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koruma müdürüyken İş Bankası'na atanan Ekrem Gülen'i işaret ederek, "Bu şahsın özel olarak oraya monte edildiğini görmüyor musunuz?" diye sordu.

Bu arada Yurt dışında bulunan Sedat Peker için Türkiye'de de operasyonlar devam ediyor . İki farklı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 18'i serbest bırakılırken ,iki kişi tutuklandı. Beş kişi de bir başka soruşturma ile ilgili Bursa'ya gönderildi