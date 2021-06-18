Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

İşte 18 Haziran 2021 haber özetleri





KIRGIZİSTAN'DA KAÇIRILAN ORHAN İNANDI'DAN HALA HABER YOK









Sapat Eğitim Kurumları Başkanı Orhan İnandı’nın Kırgızistan’da kaçırılmasının üzerinden 18 gün geçmiş olmasına rağmen hala bulunamadı. Kaçırılma olayına ilişkin en ufak bir iz bulunamaması İnandı ailesi kadar mesai arkadaşlarını da endişelendiriyor





İnandı ailesinin avukatı Taalaygül Toktakunova arama çalışmalarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu .









Türk basınında çıkan, İnandı’nın kaçırılmasında Kırgızistan Devlet Güvenlik Devlet Komitesi’nin (GKNB) ilgisi olduğuna ilişkin haberleri hatırlatan Toktakunova, GKNB’nın bu iddia ile alakalı hiçbir açıklama yapmamasının şüpheleri arttırdığını ifade etti.





Toktakunova, başsavcılığa ve soruşturmayı yürüten diğer ilgili birimlere GKNB’nin arama işlerini yürüten birimden çıkartılması talebinde bulundu.









Başka şüpheli durumların olduğunu söyleyen Toktakunova, “Soruşturma işini İçişlerine Bakanlığına bağlı polis teşkilatının yürütmesi için talepte bulundum. Ancak, şu ana kadar bu müracaatımıza cevap verilmedi. Orhan İnandı kaçırıldığı 31 Mayıs akşamı en son İçişleri Eski Bakanı Melis Turgunbaev ile Adriano isminde bir kafede görüştüğünü tespit ettik. Sonra kafeden ve görgü tanıklarından şüpheli iki kişinin fotoğrafına ulaştık. Daha sonra kendimiz kimlerle görüştüğünü ve ne olduğunu öğrenmek için Adriano Kafe’ye gittik. Kafe yetkililerinden 31 Mayıs gününe ait görüntü kayıtlarının GKNB tarafından alındığını ve kopyası bırakılmadığını öğrendik” dedi





Orhan İnandı’nın kaçırıldığı gün kimlerle görüştüğünü öğrenmek için çalışma arkadaşlarıyla irtibata geçtiğini söyleyen Toktakunova, “Görüşmeler sonucunda şüpheli ve önemli bilgiler edindik. Fakat şu anda elimizde delilimiz yok. Birkaç gün içinde delil elde edersek veya tanık bu bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

HDP BİNASINDA DENİZ POYRAZ'I ÖLDÜREN ONUR GENCER TUTUKLANDI

Halkların Demokratik Partisi İzmir il binasında dün sabah silahlı saldırı düzenleyen ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer alel acele adliyeye sevk edildi





Bir gece gözaltında tutulan saldırgan Gencer, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı .





Ayrıca polis HDP'nin bulunduğu binanın girişinde bulunan iş yerindeki tüm kamera kayıtlarını aldıktan sonra kayıt cihazlarını formatladı.





Onur Gencer İzmir'in Konak ilçesinde bir iş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na girmiş, etrafa ateş açmış ve Deniz Poyraz'ı öldürmüştü.





Öte yandan saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Binanın bulunduğu yere taksiyle giden Onur Gencer'in elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi. Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi. Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi.

HDP'den yapılan açıklamada, saldırıdan hükümet sorumlu tutulmuş, "Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi" denilmişti.





ANAYASA MAHKEMESİ RAPORTÖRÜ ,HDP İDDİANAMESİNİ İNCELEDİ

Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davaya ilişkin iddianamenin kabulü yönünde rapor sundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden gönderdiği HDP'nin kapatılması istemli iddianamede, raportör incelemesini tamamladı.

İade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği tespitini yapan raportör, iddianamenin kabulü yönündeki raporunu heyete sundu.

Heyet, 21 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ilk inceleme sırasında, iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi de ele alacak.













AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ TÜRKİYE'DEN SAVUNMA İSTEDİ





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde OHAL KHK'ları ile ihraç edilerek tutuklanan hakim ve savcıların hak ihlali başvurularıyla ilgili davalar henüz karara bağlanmadı.

Mahkeme, en son hizmet hareketi ile ilişkilendirilip tutuklanan 256 kişi ile ilgili davayla ilgili Türkiye'den savunma istedi. Haksız tutuklanma, uzun tutuklanma ve adaletsiz yargılama gibi insan hakları ihlalleri iddialarıyla devam eden davalarla ilgili yazı Türkiye'ye ulaştırıldı. Bugüne kadar 1600 Hakim ve Savcı davası için Türkiye Hükümetinden savunma istemiş oldu .

AİHM, AKP hükumetinin savunma yapmasından sonra bu dosyalarda emsal kararlar verecek.

AİHM, 2019’da eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Alparslan Altan ve 2020'de Kocaeli Vergi Mahkemesi üyesi Hakan Baş ile ilgili Türkiye'yi mahkum etmişti





SIRRA KADEM BASAN DAMAT 220 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI









İstanbul Beykoz'da gerçekleştirilen bir düğüne katılan Berat Albayrak, Betül Özçelik - Aykut Kalender çiftinin nikah şahitliğini yaptı.





Düğünde kısa bir konuşma yaptığı öğrenilen Albayrak, damat Aykut Kalender hakkında, “Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Allah Mesut etsin” sözleriyle mutluluk temennisinde bulundu.





Düğüne, Albayrak'ın yanı sıra, AKP'li isimlerin de katıldığı öğrenildi.





Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Albayrak, 8 Kasım 2020'de Instagram'dan paylaştığı bir mesajla istifa etmiş, sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.





Damat Albayrak o günden bu yana sırra kadem basmış, hakkında bir çok iddia ortaya atılmıştı.





ALMANYA AŞI OLANLARA KAPIYI AÇIYOR





Almanya 25 Haziran'dan itibaren turistik gezi ve ziyaretler için üçüncü ülkelere olan kısıtlamaları gevşeteceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde yaşayanlardan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarından iki doz olan kişilerin Almanya'ya turistik seyahatte bulunabileceği belirtildi.

Almanya'nın bu kararı Türkiye'de yaşayan ve Biontech aşısından çift doz yaptıranların da artık Almanya'ya turistik ziyaret yapabileceği anlamına geliyor.

Buna göre, yolcuların Almanya'ya girişlerde en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri gerekecek.

Fakat, virüsün varyantının bulunduğu bölgelere veya ülkelere ise söz konusu kısıtlamalar uygulanmaya devam edecek.

Diğer yandan açıklamada hastalığa yakalanıp atlatan ve bu sebeple altı ay aşı olmayacak olan kişiler hakkında bir bilgilendirme yok.



