Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

















MİT'İN YURT DIŞINA ADAM KAÇIRMASINA ALMANYA HÜKÜMETİNDEN TEPKİ

Almanya Hükümet olarak ilk defa resmen Orhan İnandı'nın kaçırılmasına tepki gösterdi.

Bişkek’teki Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı, Hakan Fidan’ın başında olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kaçırıldı. Bişkek Türk Büyükelçiliği’nde tutulduğu iddia edilen İnandı’dan 31 Mayıs akşamından bu yana haber alınamıyor. Almanya Hükümeti, Almanya Federal Milletvekili ve Federal Meclis Orta Asya Dostluk Grubu Başkan Vekili Andre Hahn 'ın soru örnergesine cevap verdi

Hükümet adına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı AB’den Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth 3 Haziran 2021 tarihinde Kırgız hükümetine Orhan İnandı’nın kaybolmasına ilişkin konuyu sorduğunu ve olayın açıklığa kavuşması için çağrıda bulunduğunu söyledi

“Soruda ifade olunan olası tehlikelere -Almanya’da da kaçırılma ihtimalinin olup olmadığı hususu- ilişkin bir bilgi hükümette mevcut olmayıp, bu konuda herhangi bir bilginin olması durumunda ilgili güvenlik birimleri yasal sorumlulukları ve yetkileri kapsamında konuyu ciddiyetle takip edecektir.” dedi.

Almanya’da bir insanın kaçırılıp Türkiye’ye teslim edilmesinin yasal olarak mümkün olmadığını belirten Roht, “Üçüncü ülkelerin Gülen Hareketi destekçilerini Türkiye’nin isteği doğrultusunda kendi topraklarında gözaltına almasını desteklediği veya hoş gördüğü iddia edilen davalar, Almanya’da yasal olarak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

ANAYASA MAHKEMESİ GERGERLİOĞLU İÇİN HAK İHLALİ KARARI VERDİ

Anayasa Mahkemesi, vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar verildi.

Mahkeme ayrıca Gergerlioğlu hakkında ilk cezayı veren Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ivedilikle yazı gönderilerek tahliye edilmesi için gerekli işlemin yapılmasına karar verdi. Dosya TBMM'ye göndereilecek

ENFLASYONDAN ŞİKAYET EDEN HÜKÜMETTEN ZAM MEMURU

Hükümet bir yandan enflasyonla mücadele mesajı verirken, bir yandan enflasyonu daha da artıracak adımlar atıyor.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile dün Fiyat İstikrarı Komitesi kurulduğu gün , doğalgaza, elektriğe, LPG'ye zam geldi. Bugün de öğrenci harçları zamlandı.





Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açıkladığı yüzde 15 zammın gerekçesi olarak “elektrik üretiminde oluşan maliyet artışlarına” dikkat çekildi.





Böylece son 3,5 yılda elektriğe toplamda yüzde 122 oranında zam yapılmış oldu.









Doğalgazda da konut abone grubu tarifesine yüzde 12, sanayi abone grubu tarifesine yüzde 20 zam geldi. Doğalgaza yılın ilk 6 ayında her ay yüzde 1 oranında zam yapılmıştı.





LPG'ye de 50 ile 60 kuruş arasında zam geldi





Son elektrik ve doğalgaz zamlarının enflasyonu 0,6 puan artırması bekleniyor. Dolaylı etkilerle artışın 1 puanın üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

ÇİFTLİK BANK'IN KURUCUSU BREZİLYA'DA TESLİM OLDU

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden on binlerce kişiyi dolandırdığı öne sürülen ve kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu.





Aydın; elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamalarıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

Dün avukatları aracılığıyla Sözcü gazetesine gönderdiği bir videoda Aydın, "suçsuz ve mağdur" olduğunu, bunu kanıtlamak için de "hür iradesiyle Türk yargısına teslim olacağını" söylemişti.





SEDAT PEKER'DEN YENİ TOSUNCUK İFŞAASI









Sedat Peker bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri ülkesinden yaptığı paylaşımlarla Türkiye’de gündem olmaya devam ediyor.





Sedat Peker son paylaşımında Çiftlik Bank oyunuyla binlerce insanlı dolandıran Mehmet Aydın’la ilgili bir paylaşımda bulundu





Peker daha önceki bir paylaşımında Çiftlik Bank vurgunu yaparak yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın Belarus’ta olduğunu öne sürmüştü.

Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın için Sedat Peker’den yeni bir açıklama geldi.





Peker son tweet’inde “Bazı kardeşlerim espri amacıyla Sedat Peker bu sefer yanlış bilgi verdi, tosuncuk Brezilya’da ortaya çıktı, Belarus’ta değilmiş demişler. Belarus’ta kimlerle görüştüğüne ve kimler tarafından korunduğuna kadar biliyorum. Bizde yanlış bilgi olmaz, ne dediysek o. Daha siz durun hepsini deli edeceğim. Doğru soru şu olmalı, cihan ekşinin süslü sülünün kasası olması, cihan ekşinin eşinden dolayı Belarus’taki ilişki ağı ve tosuncuğun Belarus’a getirilip orada koruma altına alınması… Benim açıklamalarımdan sonra ülke değiştirilmiş olabilir. Bizde bayat para olmaz, bir de yanlış bilgi olmaz. Ne dediysek o. Hepsini deli edeceğim. ” diye yazdı.

AVRUPA BİRLİĞİ AŞI SERTİFİKASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ





AB sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikası uygulaması resmen faaliyete geçti.





Artık AB ülkelerinden hava yolu seyahatlerinde uçağa binmeden önce sertifika sunmak gerekecek.





Ücretsiz olan 'AB Dijital Kovid Sertifikası', kağıt veya dijital şekilde hazırlanıyor.





Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabiliyor.





Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine dair belgey i ve negatif test sonucunu içeriyor.





Kovid-19 testlerinin PCR türleri, seyahatin 72 saat öncesine kadar yapılıp sertifikaya tanımlanabiliyor.





Hızlı antijen testler ise 48 saat öncesine kadar yapılabilirken, bu testin tanınmasına her ülkenin kendisi karar veriyor.





Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşılardan Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya karantina gibi kısıtlamalar uygulanmıyor.





Sertifika, AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişilerle diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere veriliyor.





Aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle birlikte İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli oluyor.





Sertifika üye ülkelerin dilleri ile birlikte İngilizce olarak hazırlanıyor.





Şimdilik 12 ay için geçerli olan sertifika, seyahatlerde kontrol ediliyor.





AB sertifikasının dış ülkelerle de karşılıklı tanınmasına yönelik görüşmeler yürütülüyor.



