Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

İŞKENCE GÖREN ORHAN İNANDI İÇİN KIRGIZİSTAN’DA CEZA DAVASI AÇILIYOR





Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 31 Mayıs’ta kaçırılan ve 35 gün işkence yapılan eğitimci Orhan İnandı ailesinin avukatı Taalaygül Toktakunova, Kırgız vatandaşı olan Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’nın Türkiye’ye kaçırılmasıyla ilgili ceza davası açılması talebiyle başsavcılığa başvurdu.





Taalaygül Toktakunova, hadisenin araştırılarak olayda ihmali bulunanların ve olaya karışanların ortaya çıkartılarak adalet önünde hesap vermeleri için başsavcılığa başvuruda bulunduğunu söyledi.

Toktakunova Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, uluslararası anlaşmalar uyarınca Orhan İnandı’nın geri iade edilmesi ve Kırgızistan’a getirilmesi gerektiğini ve bunun amaçla talepte bulunulması için de müracaatta bulunduğunu kaydetti.

ANAYASA MAHKEMESİ GERGERLİOĞLU KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI









Milletvekilliği düşürüldükten sonra cezaevine giren Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı bireysel başvuruya ilişkin gerekçeli karar yayınlandı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Anayasa Mahkemesi, Gergerlioğlu’nun anayasada güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini kaydederek, ihlallerin sonuçlarının ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, infazının durdurulması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesine hükmetti.

Enis Berberoğlu hakkında alınan kararı emsal gösteren Mahkeme kararda ayrıca başvurucunun yasama dokunulmazlığı kaldırıldığı takdirde devam olunacak yeniden yargılamada ifade özgürlüğü bakımından Anayasa Mahkemesi’ni ihlal sonucuna ulaştıran nedenleri gideren, ihlal kararında belirtilen ilkelere uygun yeni bir karar vermesi gerektiğini de belirtti.

Bir tweeti paylaştığı için milletvekilliği düşürülen ve 2 Nisan’da tutuklanıp Sincan Cezaevine gönderilen Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM’nin hak ihlali kararından sonra 6 Temmuz’da tahliye edildi.

GAZETECİ ERK ACARER'E BERLİN'DEKİ EVİNDE SALDIRI





Gazeteci Erk Acarer, Berlin'de yaşadığı evin müşterek avlusunda üç kişinin saldırısına uğradı. Acarer, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yumruklu ve bıçaklı saldırıya uğradığını belirterek saldırı sonrası çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Kafasının bazı yerlerinde şişlikler olduğu için hastanede müşahade altına alınan Acarer, hastaneden çıktıktan sonra olayla ilgili paylaştığı videoda saldırganların üç kişi olduğunu ve saldırı sırasında saldırganlardan birinin "Yazmayacaksın lan" diye bağırdığını söyledi.

Olay sırasında çok fazla tanık olduğu için silah kullanamadıklarını belirten Acarer, "Bu İslamcı ve faşist AKP, MHP iktidarına karşı söylediğimiz ve yazdığımız her şeyin doğru olduğunun bir ispatıdır, sağlamasıdır" dedi. Failler konusunda bilgisi ve fikrinin olduğunu, ancak güvenlik güçlerinin işlerinin zorlaşmaması için birkaç gün isim, grup ismi vermemesini istediğini ifade eden Acarer, "10 bin dolar nerede sorusunun cevabı tam burada bir yerdedir" diye sözlerini sürdürdü.

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in AKP'li bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar gönderdiği iddia edilmişti.





"TOSUNCUK" LAKAPLI ÇİFTLİK BANK KURUCUSU MEHMET AYDIN TUTUKLANDI.





Uzun süre kaçtıktan sonra teslim olan Çiftlik Bank Davası" sanığı Mehmet Aydın, sonunda cezaevinde . 132 bin kişiden 1 milyar 139 milyon lira topladığı iddia edilen Aydın emniyet sorgusundan sonra adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkartılan

Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.





Gece ilk önce Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürülen Aydın daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Bu arada Mehmet Aydın'a bir kötü haber de eşinden geldi . Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ı eşi Sıla Aydın gıyabında boşadı. Sıla Aydın boşanma gerekçesi olarak 'haysiyetsiz bir yaşam sürdüğünü, kendisine şiddet uyguladığını' belirtti.

Mehmet Aydın'a kararın cezaevinde verileceği öğrenildi.Aydın karara itiraz etmezse boşanma kesinleşecek.

CAN DÜNDAR'A SALDIRI DAVASINDA KARAR ÇIKTI: SANIĞA CEZA YOK

Gazeteci Can Dündar'a adliye önünde silahlı saldırı davasında karar çıktı.

6 Mayıs 2016’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleşti. Gazeteci Can Dündar’a silahlı saldırıda bulunan Murat Şahin NTV muhabiri Yağız Şenkal’ı bacağından yaraladı.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada sanık silahla tehdit, kasten yaralama ve ruhsatsız silah taşımaktan toplamda üç yıl 15 gün hapis ve 500 lira da para cezasına çarptırıldı.





Hakim sanığa iyi halden ceza indirimi uyguladı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi Yani saldırgan cezaevine girmeyecek, beş yıl suç işlemezse bu olay sabıkasına da işlenmeyecek.





GASP EDİLEN ŞİRKETLERİN İÇİNİ BOŞALTAN TMSF BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

AKP rejimi tarafından gasp edilen Boydak Holding’in içini kayyımlarla birlikte boşalttığı ortaya çıkan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal görevden alındı. Gülal’ın yerine TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı. Gülal, Nurettin Canikli’nin Gümrük ve Ticaret Bakanı olduğu dönemde TMSF Başkanlığına atanmıştı. Gülal’ın, TMSF bünyesindeki şirketlerde Canikli’ye yakın isimleri göreve getirerek şirketleri zarara uğratmıştı.





AKP'NİN SEÇİM HAZIRLIĞI İFŞA OLDU!

Pandemi sürecinde 720 milyar dolarlık destek-kredi sağlayan devlet bankalarına sermaye aktarımı yapılması gündemde .





Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan bankacılık kaynakları ve yetkililer, hükümetin seçim öncesi için harekete geçtiğini belirtti. Salgın döneminde kullandırılan kredilerden dolayı net faiz gelirlerinde bilançoda zarar ettiğini ifade ederek, yeni dönemde büyümeyi destekleyecek yeni bir kredi genişlemesi için kamu bankalarını hazır hale getirmek istediğini kaydetti. Buna göre yetkililer bankalardan bu yıl ya da önümüzdeki yıl müteahhit ve diğer borçlanıcıların bekleyen talebini karşılamak üzere yeni bir kredi hamlesine hazırlanmasını istedi.









Devlet bankaları yüksek maliyetler ve Merkez Bankası'nın yüzde 19'luk faiz oranı ve benzer oranda enflasyon karşısında zarar ediyor.

Yılın ilk çeyreğindeki rakamlar iki büyük devlet bankasının net fazi gelirinin kırmızıya düştüğünü gösterirken, özel bankalardan Garanti Bankası, İşbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası'nın siyahta yer aldığını gösteriyor.

Halkbank'ın net karı geçen yıldan bu yana yılın ilk çeyreğinde yüzde 93 azalırken, Vakıfbank'ın yüzde 56, Ziraatbank'ın ise yüzde 49 düştü.