Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ve Ermenistan arasındaki uçuşlar bugün başlıyor /02 Şubat 2022 18:17

Türkiye ve Ermenistan arasındaki uçuşlar bugün başlıyor

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin önemli adımlarından biri bugün atılıyor. 2020'den bu yana yapılmayan uçuşlar bugün yeniden başlıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuşların haftada üçer kez yapılacağını duyurdu.

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1993 yılından bu yana diplomatik ilişkilerin kurulmadığı, sınırların kapalı olduğu Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan görüşmeler 14 Ocak'ta başladı.

İki tarafın da atadığı özel temsilciler Serdar Kılıç ve Ruben Rubenyan'ın Moskova'da yaptığı toplantı öncesi, taraflar güven artırıcı önlemler konusunda uzlaştı.

İlk olarak Ermenistan, Eylül 2020'de başlayan Dağlık Karabağ savaşındaki Azerbaycan'a destek verdiği gerekçesiyle bazı Türk ürünlerine getirdiği yasağı kaldırdı.

Ardından da taraflar, yine 2020'de kesilen doğrudan uçuşların yeniden başlaması konusunda uzlaştı.
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