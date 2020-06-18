Türkiye ve Fransa arasında Libya gerilimi

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, NATO savunma bakanlarının videokonferans aracılığı ile dün başlayan iki günlük toplantısında Türkiye'yi suçlayan açıklamalar yaptı. Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Parly toplantıda Türk gemilerinin bir Fransız askeri gemisine "aşırı saldırgan" şekilde müdahale ettiğini ve bunun "çok ağır bir olay" olduğunu söyledi.





Fransız kaynaklarına göre kısa bir süre önce Türk askeri gemileri, Libya'ya silah ambargosunun denetlenmesi çerçevesinde şüpheli bir gemiyi kontrol etmeye çalışan bir Fransız gemisine yanaştı. Fransız yetkililer, fırkateynlerin eşlik ettiği Türk gemilerinin, Fransız gemisine üç kez hedef izleme radarı yönelttiğini iddia ediyor. Askeri düzende bu tür radar sistemleri, ateşlemeye hazırlık için kullanılıyor.





Parly, konuyu NATO savunma bakanları toplantısında gündeme getirmeden önce Reuters haber ajansına konuşan bir Fransız yetkili olayla ilgili olarak "Bu, müttefik bir ülkenin bir NATO gemisine karşı kabul edilemeyecek saldırgan müdahalesidir. Bir NATO gemisine yapılan bu müdahaleyi kabul edemeyiz" şeklinde açıklamalar yapmıştı.





"Türkiye silah ambargosunu deliyor"





Fransa ayrıca Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosu kararını delmekle suçluyor. Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Agnes von der Muhll dün başkent Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ambargo ihlallerinin Libya'da barış ve istikrarı engellediği suçlamasında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanlığı da hafta başında Türkiye'nin Libya'ya uygulanan silah ambargosunu ihlal ettiğini, Türkiye'nin NATO'dan faydalandığını ve Fransa'nın buna izin vermeyeceği şeklinde bir açıklama yapmıştı.





Türk Dışişleri Bakanlığı da bu suçlamalara "Ülkemizin Libya'ya yönelik tutumuna dair iddiaları, Fransa’nın Libya’ya yönelik karanlık ve izah edilemez politikasının yeni bir göstergesidir. Ülkemiz meşru hükümetin yanındayken, Fransa BM ve NATO kararları hilafına darbeci ve gayrı meşru bir şahsın yanındadır" yanıtını vermişti.





Fransa ve Türkiye Libya'daki iç savaşta farklı pozisyonlar içinde. Türkiye, uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekliyor. Fransa'nın da Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter'i desteklediği sanılıyor.





Türkiye'nin desteğiyle UMH'nin Libya'da düzenlediği son askeri operasyonlarda Hafter'in batıya doğru ilerleyişi durdurulmuştu.





BM'nin silah ambargosu kararı





Birleşmiş Milletler (BM), Libya'ya silah ambargosu kararını 2011 yılında almıştı. Ancak BM kararının Libya'da sıklıkla ihlal edilmesi nedeniyle Berlin'de Şubat ayında düzenlenen Libya konferansında katılımcı ülkeler silah ambargosunun daha sıkı denetlemesi konusunda taahhütte bulundu. Mart ayı sonunda da AB'nin ortak bir askeri misyonla Libya'ya yönelik ambargoyu denetlemesi kararlaştırmıştı. Irini adı verilen misyon, Mayıs ayı başında göreve başladı.