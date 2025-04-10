Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ve İsrail, Azerbaycan'da masaya oturdu /10 Nisan 2025 13:28

Türkiye ve İsrail, Azerbaycan'da masaya oturdu

Milli Savunma Bakanlıığı’ndan İsrail’le görüşme iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. MSB kaynakları, “Suriye’de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan’da ilk teknik görüşme yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) İsrail’le görüşme iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

MSB Kaynakları, Türkiye ile İsrail arasında Suriye'de çatışmasızlık için temas olup olmamasına ilişkin şunları kaydetti:

“Suriye’de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan’da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmalara devam edilecektir.”

BAKAN FİDAN DA AÇIKLAMIŞTI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün katıldığı bir canlı yayında, İsrail ile dolaylı ya da doğrudan görüşmeler olduğuna ilişkin iddialara ilişkin konuşmuş ve ABD, Rusya, İran gibi ülkelerle olduğu gibi İsrail’le de çatışmasızlık mekanizması olması gerektiğinin altını çizdi.

Fidan açıklamasında, "(İsrail ile) Muharip unsurların birbirlerini yanlış anlamasını önleyici teknik temasların olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.
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