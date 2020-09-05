Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ve KKTC ortak tatbikata başlıyor /05 Eylül 2020 11:17

Türkiye ve KKTC ortak tatbikata başlıyor

Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" yapılacak.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül'de gerçekleştirilecek tatbikat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilecek.

Her yıl planlı olarak yapılan "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.

Tatbikat, Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan ile Türkiye arası gerilimin yüksek olduğu bir döneme denk geliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, cuma günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri hakkında bir mektup teslim ettiğini ve Güvenlik Konseyi'ne iletmesini istediğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları konusunda NATO'da teknik görüşmelerin başladığını ancak henüz bir mutabakata varılmadığını duyurdu.

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