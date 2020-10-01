Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ve Libya ile ilgili FLAŞ BM kararı /01 Ekim 2020 22:58

Türkiye ve Libya ile ilgili FLAŞ BM kararı

Türkiye'nin Libya'da Hafter'e karşı mücadele veren Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalamış olduğu deniz sınırı anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edildiği ifade edildi.

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Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

BM tarafından yayımlanan tescil belgesine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereği onayladı.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalamış ve anlaşmayı tescil edilmesi için BM'ye göndermişti.

Anlaşmanın tescil edildiği bilgisini, UMH Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Kiblavi de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla doğruladı.

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