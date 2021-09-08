Türkiye ve Mısır'dan normalleşme yolunda yeni adım mesajı

İlişkileri normalleştirmeyi amaçlayan Türkiye ve Mısır'dan heyetler, istikşafi istişarelerinin ikinci turunu Ankara'da gerçekleştirdi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 7-8 Eylül'de yapılan istişarelerin ardından yayımladığı ortak açıklamada, görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dâhil bazı bölgesel konuların ele alındığını duyurdu.





Açıklamada, "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" denildi.





İstişarelerin ilk turunda olduğu gibi, ikinci turunda da Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Mısır heyetineyse Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza başkanlık etti.



