Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ve Rusya askerlerinden Suriye'de 4. devriye /12 Kasım 2019 00:19

Türkiye ve Rusya askerlerinden Suriye'de 4. devriye

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı sonrasında varılan mutabakat kapsamında Türkiye Rusya askerleri 4. kara devriyesini düzenledi.

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Türk ve Rus askerleri tarafından Fırat nehrinin doğusundaki Derbesiye bölgesinde ortak kara devriyesi yapıldığı sırada Suriye’nin Türkiye sınırındaki Kamışlı kentinde bombalı araçların kullanıldığı üç saldırı düzenlendi. Kısa aralıklarla düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile 22 Ekim’de Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesinin Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapıldığını duyurdu.

Ortak kara devriyesi sonrası Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki dördüncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Derbesiye bölgesinde icra edilen dördüncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte, 62 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı” denildi.

RUSYA: YENİ BİR BÖLGEDE YÜRÜTÜLDÜ

Rus Savunma Bakanlığı ise devriye faaliyetlerinin Kamışlı’nın 70 kilometre batısında, 80 kilometre uzunluğundaki yeni bir bölgede yürütüldüğünü bildirdi.

Rus Interfax haber ajansının aktardığı açıklamada, ortak devriyenin Şeyrek kontrol noktasından başlayarak yeni bir güzergahta yapıldığı, önce batıya döndüğü daha sonra Suriye-Türkiye sınırı boyunca devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre devriye ekiplerine Rus askeri personelini taşıyan Tigr zırhlı araçlarıyla BRT-80 taşıyıcıları ayrıca Türk askerlerini taşıyan Kirpi zırhlı araçları eşlik etti.

Dördüncü ortak devriyeye sekiz askeri araç ve her iki ülkeden 50 asker katıldı.

Türk ve Rus askerleri üçüncü ortak devriye hareketini 88 kilometrelik alanda Irak sınırı yönünde geçen Cuma günü yapmıştı.

KAMIŞLI’DA 3 PATLAMA: 6 ÖLÜ

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Kamışlı kasabasında bombalı araçların kullanıldığı üç saldırı düzenlendi. ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Bomba yüklü iki araba ve bir motosikletin kullanıldığı kısa aralıklarla düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü 26 kişi yaralandı.
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