Türkiye ve Rusya niye sessiz?

Libya'da 2011 yılından bu yana devam eden iç savaşın sonlandırılması ve siyasi müzakerelere yeniden dönülmesi açısından kritik bir adım atıldı.





21 Ağustos'ta rakip Trablus ve Tobruk hükûmetleri ateşkes ilan etti.





Ateşkes şartları arasında; Sirte ve Jufra şehirlerinin silahsızlandırılmış bölge ilan edilmesi ve 7 aydan fazladır askıda olan petrol üretiminin yeniden başlatılması gibi önemli maddeler var.





TÜRKİYE VE RUSYA SESSİZ KALDI





2021'de seçimlerin yapılması ve yabancı güçler ile paralı savaşçıların Libya topraklarından ayrılması da bir başka madde. Libya'da en etkin ülkeler arasında yer alan Türkiye ve Rusya ise ateşkes sonrası sessiz kalmayı tercih etti.







Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin (UMH) başbakanı Fayez al-Sarraj ve General Halife Hafter'e bağlı güçlerin kontrol ettiği ülkenin doğusundaki Tobruk şehrinde bulunan Temsilciler Meclisi'nin başkanı Akile Salih, birkaç dakika arayla yaptıkları açıklamalarla Libya topraklarındaki askeri operasyonların durdurulduğunu bildirdi.





"PARALI SAVAŞÇILAR" İLE HANGİ ÜLKELERİ KAST EDİLDİ?





İki lider mutabakata varılan şu konuları uluslararası camiaya duyurdu:





*Etkin bir ateşkes uygulaması için tarafların almak için son aylarda yoğun mücadele verdikleri Sirte ve Jufra şehirlerinin silahsızlandırılması.





*Bu şehirlerin güvenliğinin taraflarca kurulacak ortak polis gücüyle sağlanması.





*Yeni Başkanlık Konseyi ve diğer devlet kurumlarının Sirte'de kurulması fikri de yer alıyor.





*Aylardır yapılamayan petrol üretiminin yeniden başlatılması ve gelirlerinin tarafsız bir hesapta tutulması.





*Nihai hedef olan tam bağımsızlığın sağlanması için ülkedeki yabancı güçler ve paralı savaşçıların ayrılması.





*2021 yılının mart ayında cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin gerçekleştirilmesi.





DAHA ÖNCEKİ ATEŞKES ANLAŞMALARININ ÖMRÜ KISA SÜRDÜ





BBC Türkçe'nin haberine göre taraflar arasında son ateşkes, Ocak 2020'de gerçekleştirilen Berlin Konferansı sonucunda ilan edilmişti.





Ancak Tobruk yönetimini destekleyen General Halife Hafter güçleri tarafından ihlal edilmiş ve çatışmalar yeniden başlamıştı.





Sarraj bu nedenle, ateşkesin Haftar tarafından bozulmayacağına ilişkin Temsilciler Meclisi'nden güvence verilmesi gerektiğini de yaptığı açıklamaya ekledi.





Uluslararası ajanslar, Hafter'in bu kez ateşkese destek verdiğini yazdı.