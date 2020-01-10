Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye ve Rusya'dan yeni İdlib anlaşması /10 Ocak 2020 22:15

Türkiye ve Rusya'dan yeni İdlib anlaşması

Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

SHABER3.COM

Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde, hava/kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla ateşkes uygulanması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun bölgede 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
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