Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye ve Rusya'ya Libya muhtırası /29 Ocak 2021 15:11

Türkiye ve Rusya'ya Libya muhtırası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD); Türkiye ve Rusya'ya Libya'da konuşlandırdığı resmi ya da gayriresmi askerleri geri çekmesi için muhtıra verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, Güvenlik Konseyi’nin Libya’daki son durumun değerlendirildiği toplantısında, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) Libya’daki tüm askeri operasyonlarını derhal durdurma ve askerlerini geri çekme çağrısında bulundu.

Mills, 2020 yılı ekim ayında Libya’da imzalanan ateşkes anlaşması şartları gereğince, Türkiye ve Rusya'yı bu ülkedeki tüm askeri faaliyetlerini durdurmaya, konuşlandırdıkları askerlerini ve iki ülkenin desteklediği paralı askerlerini de derhal geri çekmeye davet etti. 

Mills, Türkiye, BAE ve Rusya’yı Libya’nın egemenliğine saygı göstermeye davet etti.

“LİBYALILAR YABANCI ASKERLERİN ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR”

Libya’nın kritik bir dönüm noktasında olduğunu belirten Mills, “Önümüzde Libya’da birleşik bir hükûmetle ulusal seçimlerin yapılması ve çatışmanın sona ermesini sağlayacak bir yol var. Libya’daki çatışmalara dahil olan tüm dış aktörler, 23 Ekim 2020 Ateşkes Antlaşması çerçevesinde ülke halkının kendilerinin de istediği gibi, askeri müdahalelerini durdurmalı ve derhal Libya'dan çekilmelidir.” diye konuştu.

Mills, ABD’nin tarafların imzaladığı ateşkes antlaşmasının güvenlik, siyasi ve ekonomik yollarda sürdürülebilir ilerlemenin temeli olmaya devam ettiğini söyledi. 

Mills, “Libyalılar, antlaşmanın imzalanmasından itibaren ülkede bulunan tüm yabancı savaşçıların, askeri vekâletlerin ve paralı askerlerin üç ay içinde Libya'dan ayrılması çağrısında bulundu. Bu süre geçen hafta sona erdi. Libya’daki çatışmalara askeri müdahalede bulunan dış aktörler, Libya'nın taleplerini görmemezlikten geldi.” dedi.
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