Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları bu hafta görüşebilir /09 Ocak 2023 11:29

Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları bu hafta görüşebilir

Rusya, Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları arasında bir görüşme organize ediyor

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Komersant gazetesinin iddiasına göre Rusya, Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları arasında bir görüşme hazırlığı yapıyor.

Arapça yayın yapan kaynaklara atıf yapılarak verilen haberde, bu görüşme muhtemelen bu hafta gerçekleşecek. Bütün arabuluculuk rolünü Moskova üstlenmiş vaziyette.

Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları arasındaki bu görüşme Devlet Başkanlarını bir araya getirmenin bir aşaması olacak. Yani, Suriye'de krizin başladığı 2011'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Beşar Esad'ın katılımıyla yapılacak ilk Türkiye-Suriye zirvesinin hazırlıkları ve detayları muhtemelen ele alınacak. 

Uzmanlara göre müzakere sürecindeki ilerleme, Rusya'nın Suriye'deki aktifliğini gösterdiği gibi, Suriye'nin üçüncü ülkelerle ilişkilerini normalleştirme olasılığı Washington'u hiç memnun etmiyor.

Rusya, Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları Sergei Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ve Faysal Mikdad'ın yapacağı görüşmenin tarihi ve yeri yakında açıklanacak. Ash-Sharq al-Awsat'ın Suudi baskısına göre, müzakereler bu Çarşamba gününe kadar bile Moskova'da gerçekleşebilir.  Şimdiye kadar, bu bilgilerin resmi bir teyidi gelmedi. Daha önce Ankara, görüşmenin Ocak ayının ikinci yarısında gerçekleşebileceğini belirtmişti.

Üç ülkenin savunma bakanları ve İstihbarat başkanları arasında 28 Aralık'ta Moskova'da gerçekleştirilen temas, Suriye ile Türkiye arasında 11 yıl aradan sonra bu düzeydeki ilk görüşme olmuştu.
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