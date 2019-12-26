Türkiye ve Suriye ‘eş zamanlı görüştü’ iddiası

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir Türk heyetin, Moskova’da dışişlerinde olduğu sırada Rusya’yı ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de oradaydı.







Türk ve Suriyeli heyetlerin doğrudan birbirleriyle görüşmediği ancak Rusya tarafının aynı bina içerisinde bir tür mekik diplomasisi gerçekleştirdiği ifade ediliyor.





Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın Ankara ve Moskova’daki kaynaklarına dayandırarak aktardıklarına göre Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüşmek üzere Moskova’da bulunan Muallim arasında karşılıklı görüşme yapılmadı. Bununla birlikte, heyetler eş zamanlı olarak aynı binanın farklı noktalarındaydı.





Heyetlerin farklı yaklaşımları olduğu, Rus diplomatların da aynı binada olunması sayesinde bu yaklaşımları hemen değerlendirme imkânı bulduğu belirtiliyor.





Türk heyetinin Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’den haberi olmadığı iddia ediliyor. Muallim’in ise eşzamanlı planlamadan haberinin olup olmadığı bilinmiyor.