Türkiye ve Yunanistan anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina’daki temasları çerçevesinde Yunanistan’da Yunan Başbakanı Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias’la biraraya geldi.





Çavuşoğlu ve Dendias temasların ardından bir basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerden soru alınmayan basın toplantısında ilk olarak ev sahibi Bakan Nikos Dendias konuştu.





Dendias, Türkiye ve Yunanistan’ın ikili ilişkilerinin normalleşmesi konusunda bir uzlaşıya varıldığını söyledi. Dendias ayrıca, iki ülkenin karşılıklı olarak Corona virüsü aşı sertifikalarını tanıma konusunda da uzlaştığını hem Türk hem de Yunan vatandaşlarının aşılarını olmaları ve test sonuçlarının negatif olması durumunda karşılıklı olarak seyahat edebileceklerini söyledi.





Yunanistan Dışişleri Bakanı Anadolu Efes Basketbol Takımı’nun Euroleague’de şampiyon olmasından dolayı da tebriklerini iletti.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Anadolu Efes’i tebriklerinden dolayı Dendias’a teşekkür etti ve gelecek yıl finalin Türk ve Yunan takımları arasında oynanmasını dilediğini söyledi.





Çavuşoğlu basın toplantısında yaptığı açıklamada ikili ve bölgesel konuların ele alındığını söyledi. Çavuşoğlu “Ankara’da ekonomik ve ticari konularda pozitif gündem oluşturulmasına karar vermiştik. Artık 25 maddede ilke olarak görüş birliğine vardık ve çalışmaya başladık. Birçok alanda ilgili kurumlarımız biraraya gelecek. İmzalanacak mutabakatlar konusunda mutabık kaldık. COVID-19 aşılarının karşılıklı olarak tanınması kararını aldık. Biz daha önce AB üyesi Macaristan Bulgaristan ve Sırbistan’la da aşılar konusunda karşılıklı anlaşmaya varmıştık. Bu mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörlerimize katkıda bulunacaktır. Siyasi ve askeri diyaloglarımız tüm kanallarda ilerliyor. 63. görüşmeler Türkiye’de yapılacak. Geçen hafta askeri makamlar arasında güven arttırıcı önlemler 4 toplantısı online olarak yapıldı, fiziki toplantı için de yunan yetkilileri ülkemize bekliyoruz” dedi.





İki bakan da ayrıca NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in görüşmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamasının sonunda Yunan Dışişleri Bakanı’nı Türkiye’ye davet etti.





Çavuşoğlu Batı Trakya’yı da ziyaret etti





Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında Batı Trakya’da yaşayan Türk toplumu temsilcileriyle biraraya geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından Çavuşoğlu’nun Batı Trakya temaslarıyla ilgili olarak “Sayın Bakanımız, Batı Trakya’da ilk olarak Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'yle görüştü. Sayın Bakanımız, Müftülerimizin çalışmalarının, Türk Azınlığın birlik ve beraberliğinin korunması ve güçlendirilmesine büyük katkı sağladığını belirtti.Bilahare, Sayın Bakanımız Batı Trakya’daki iki Türk Azınlık lisesinden biri olan Celal Bayar Lisesi’ni ziyaret etti. Sayın Bakanımız, soydaş çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmelerinin ve her yaşta ana dillerinde eğitim almalarının önemli olduğunu ve bu sorunların çözümü için soydaşlarımıza desteğimizin süreceğini ifade etti. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri ile biraraya geldi. Sayın Bakanımız, haklarını arama mücadelelerinde her daim ve kararlılıkla Türk Azınlığın yanında olduğumuzu vurguladı ve güçlü desteğimizin altını bir kez daha çizdi” denildi.