Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki toplantı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 28 Ağustos’ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alındığı görüşme sonrası Türkiye ile Yunanistan arasında bir temas konusunda mutabık kalınmıştı.







TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ





Mili Savunma Bakanlığı, güvenlik kaynaklarının bugün gerçekleşeceğini duyurduğu ‘Ayrıştırma Usullerinin’ ele alınacağı teknik toplantının başladığını duyurarak “Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ‘Ayrıştırma Usullerinin’ ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahında başlamıştır” ifadelerini kullanmıştı.





Toplantının sona erdiğini duyuran MSB, “Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ‘Ayrıştırma Usullerinin’ ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı sona erdi. Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır” açıklaması yaptı.





NELER YAŞANDI?





Yunanistan ile Türkiye'yi karşı karşıya getiren ilk Navtex ilanı Merkel'in araya girmesi ile geri çekilmişti. Atina yönetiminin ‘verilen sözleri' tutmaması üzerine 10 Ağustos'ta tekrar Navtex ilan edilmişti. Fransa’nın da dahil olduğu gerilimde Oruç Reis'in çalışmaları sırasıyla, 23 Ağustos, 27 Ağustos, 1 Eylül ve 12 Eylül’e kadar uzatılmıştı. Oruç Reis, 12 Eylül’de geri dönerek Antalya açıklarına demirlemişti.





ATİNA MEMNUN





Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis önceki gün yaptığı açıklamada Oruç Reis'in limana dönüşünü memnuniyet verici olarak niteledi. Selanik'te konuşan Mitsotakis, 'Oruç Reis'in dönmüş olması pozitif bir ilk adım. Devamının geleceğini umuyorum. Türkiye ile görüşmek istiyoruz ancak provokasyonların olduğu bir ortamda değil' ifadelerini kullanmıştı.





NATO DEVREDE





Gerilimin tırmanması üzerine NATO devreye girmiş ve Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı’nda askeri unsurlar arasında bir toplantı gerçekleştirilmişti.





Toplantı sonrası MSB’nin açıklamasında “Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verilmişti.



