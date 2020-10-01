Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ve Yunanistan NATO tatbikatında /01 Ekim 2020 13:42

Türkiye ve Yunanistan NATO tatbikatında

Türkiye ile Yunanistan'ın NATO karargâhındaki teknik görüşmeleri devam ederken, iki ülkenin de üyesi olduğu NATO'dan bir tatbikat haberi geldi.

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki diplomatik görüşmelerin başlamasının beklendiği ve iki ülkenin NATO karargâhındaki teknik görüşmelerinin devam ettiği bir dönemde, NATO'nun Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacağı açıklandı. Türkiye'nin yayımladığı Navtex'e göre, NATO üyesi ülkeler 5-9 Ekim'de Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacak.

Navtex'te şu ifadeler kullanıldı: "05-09 Ekim 2020 tarihleri arasında NATO unsurları, deniz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz’de deniz muhafızı harekatı icra etmektedir. Denizdeki şüpheli tutumlar veya risk altındaki personel hakkında sağlayabileceğiniz her türlü bilgi hayat kurtarabilecektir. NATO unsurları tarafından çağrı yapıldığında sorulacak soruları cevaplamanız ile sağlayacağınız işbirliği ve yardım takdirle karşılanacaktır. Herhangi bir şüpheli faaliyet veya bilgiyi NATO savaş gemilerine ya da NATO gemi trafik merkezine bildiriniz."
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