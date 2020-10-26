Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye ve Yunanistan'dan karşılıklı NAVTEX iptali /26 Ekim 2020 19:27

Türkiye ve Yunanistan'dan karşılıklı NAVTEX iptali

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de devam eden kriz hâli, iki ülkeden gelen karşılıklı adımlarla farklı bir yöne evrilme mesajı verdi.

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DHA'nın haberine göre güvenlik kaynakları, Türkiye'nin Akdeniz’de planlı atış eğitimlerine ilişkin NAVTEX'ini de iyi niyet göstergesi olarak iptal ettiğini bildirdi.

Haberde aktarılana göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılan ve hayata geçirilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantılarına destek vererek ön koşulsuz katılan Türkiye'nin, "iyi niyetini gösteren" birçok adım attığı belirtildi. NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve 2 gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda da "yapıcı" tavrını sürdürdüğü belirtilen Türkiye’nin, ‘NAVTEX' teklifinin ittifak üyesi ülkelerin takdirini topladığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın teklifi üzerine Türkiye ve Yunanistan, ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etme kararı aldı. NATO Genel Sekreteri ve Yunan Savunma Bakanı'nın da destek verdiği teklif kapsamında Yunanistan 29 Ekim, Türkiye ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettikleri NAVTEX'leri iptal etme kararı aldı.  NATO Karargâhı'nda yapılan koordinasyon ve çalışmanın ardından söz konusu NAVTEX'ler iptal edildi. Bunların yanı sıra Türkiye, Akdeniz'de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin NAVTEX'i de "bir kereye mahsus olmak üzere" ve "iyi niyet göstergesi" olarak iptal etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konulara ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Biz diyaloğu, görüşmeleri, uluslararası hukuku desteklediğimizi, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu ifade ederken Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması konusunda azimli ve kararlı olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım" ifadesini kullandı.

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