"Türkiye, Venezuela için yaptırımlara karşı bir cankurtaran oldu"

Venezuela uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının neresinde rol alıyor? Venezuela-Türkiye ilişkilerinin nasıl geliştiğini Venezuelalı gazeteci Roberto Deniz DW Türkçe'ye anlattı.





Sedat Peker, geçen hafta, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezuela’ya giderek yeni bir uyuşturucu sevkiyatı rotası üzerinde çalıştığını iddia etti. Binali Yıldırım ise oğlunun Aralık ayında oraya gittiğini ve maske ile test kiti dağıttığını belirtti. Bu iddialarla birlikte Türkiye-Venezuela ilişkilerini ve Venezuela’nın uluslararası kaçakçılık iddialarını, İspanyolca yayın yapan ve sürgündeki Venezuelalı gazetecilerin çalıştığı basın kuruluşu Armando.info muhabiri Roberto Deniz’e sorduk.





Venezuela-Türkiye ilişkilerinde eski başkan Hugo Chavez döneminde, uluslararası hegemonya karşıtlığından beslenen görece bir yakınlık olsa da, asıl yakınlaşmanın şimdiki başkan Nicolas Maduro döneminde başladığını belirten Deniz, "Maduro’nun çok zor zamanlar geçirdiği bir dönem olan 2017-2019 yılları arasında Türkiye onun için adeta bir cankurtaran oldu. ABD ve uluslararası camia, insan hakları ihlalleri ve şaibeli seçimler gibi konular yüzünden Venezuela'ya yaptırım ve baskı uyguluyordu. Bu dönemde Türkiye, Venezuela için yaptırımları delmeye yarayan bir ülke olarak ortaya çıktı" dedi.





Uyuşturucu kaçakçılığı iddialarına da değinen Roberto Deniz, dünyanın en büyük kokain üreticisinin komşu ülkeleri Kolombiya olduğunu hatırlattı. Hükümet ile güvenlik güçlerindeki lider kadronun bu geçişleri en hafif tabiriyle görmezden geldiğini belirtti. ABD'li bir yetkilinin yaptığı açıklamada, sadece 2018 yılında 240 ton kokainin, Kolombiya’dan Venezuela’ya, oradan da dünyanın farklı yerlerine dağıtıldığına dikkat çekildi.





Venezuelalı gazeteci Deniz, "Bu konuda kamuya mal olmuş birçok bilgi ve belge var. Kolombiya'dan gelen uyuşturucuların uçak ve teknelerle Venezuela'dan çıkarak Karayip'teki adalara, oradan başka yerlere gittiğine dair belgeler var" dedi. Gazeteci, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili ise herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ancak böyle bir ihtimalin kendisini şaşırtmayacağını ifade etti. "Çünkü buna benzer başka şeyler oldu. Zamanın Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve şu anda Petrol Bakanı olan Tareck El Aissami bu hükümetin en güçlü bakanlarından. Kendisi ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla aranıyor. Tareck El Aissami, Venezuela-Türkiye ittifakının kilit isimlerinden. Bakabilirsiniz, zannediyorum sadece bu dönemde Türkiye'ye 4-5 defa ziyarete gitmişti" dedi.





Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşinin yeğenleri de 2015 yılında 800 kilo kokaini Haiti üzerinden ABD'ye sokmaya çalışırken yakalanıp 18 yıl hapis cezası almışlardı. Yeğenlerin, Venezuela ordusunun üst düzey yetkilileri tarafından yönetildiği iddia edilen Cartel del Sol adındaki örgüt için bu işi yaptığı iddia ediliyor. Devlet Başkanı Maduro ve hükümeti, söz konusu iddiaları "emperyalist yalanlar" olarak nitelendirerek reddediyor.