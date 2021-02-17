Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye vergi bilgilerini paylaşmazsa AB'nin 'kara listesine' alınacak /17 Şubat 2021 15:25

Türkiye vergi bilgilerini paylaşmazsa AB'nin 'kara listesine' alınacak

AB, Türkiye'ye vergi kaçakçılığı konusunda kara listesine girmemesi için Ekim ayına kadar ek süre verdi.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği, Ankara'nın ekim ayına kadar, vergi kaçakçılığıyla ilgili alınan taahhütlere uymadığı taktirde Türkiye'nin 'vergi cennetleri' olarak nitelenen' kara listeye' alınacağını duyurdu.

AB'den diplomatlar AFP'ye verdikleri demeçte, Türkiye'ye daha önce 2020 yılı sonuna kadar verilen sürenin Ekim 2021'e uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.

AB yetkilileri, Türkiye’nin otomatik olarak vergi verilerinin paylaşılmasını öngören uluslararası kurallara saygı göstermediğini aktardı.

Türkiye, Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşının vergi ikametgahını belirlemenin vakit aldığını gerekçe göstererek, 2020'nin sonuna kadar bu işlemin yapılmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

Bugünkü AB Maliye Bakanları (Ecofin) toplantısı öncesinde, Haziran ayına kadar Ankara'dan bütün AB devletleriyle otomatik olarak vergi verilerinin paylaşması istendi. Ayrıca 1 Eylül'e kadar Türkiye'nin 2019 yılına ait bilgileri tüm üye ülkelere iletmiş olması gerekiyor.

FRANSA BASKI UYGULUYOR

AB içinde Fransa, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Avusturya ve Danimarka Türkiye’ye yönelik daha sert tedbirler alınmasını isterken, Almanya’nın öncülük ettiği diğer grup ise buna karşı çıkıyor.
AB'nin kararına göre, eğer Ankara anlaşma kurallarına uymazsa, Ekim 2021 yapılacak liste güncellemesiyle Türkiye "vergi cennetleri" listesine eklenecek.

BARBADOS LİSTEDEN ÇIKARILDI YERİNE DOMİNİK EKLENDİ

Şubat ayında yapılan son güncellemede Barbados listeden çıkarıldı, yerine ise Dominik eklendi. Böylelikle güncellenmiş listede Dominik'in yanı sıra Amerikan Samoası, Anguilla, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad ve Tobago, ABD Virjin Adaları, Vanuatu ve Seyşeller yer alıyor.

AB, “Panama Papers” ve “LuxLeaks” skandallarının ortaya çıkmasının ardından 2017 yılında vergi cennetleriyle mücadele adına “kara liste” yayınlama yoluna gitmişti. Vergi kaçırmayla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.
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