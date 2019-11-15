Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye: Volkswagen ile görüşmeler bitmedi /15 Kasım 2019 20:06

Türkiye: Volkswagen ile görüşmeler bitmedi

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı askerî harekâta yoğun tepkilerin gelmesi üzerine, Türkiye’de fabrika kurma kararını erteleyen Alman otomotiv devi Volkswagen henüz son kararını vermedi. Türk yetkililerden gelen açıklamalara göre Volkswagen ile görüşmeler sürüyor.

SHABER3.COM

Türkiye’de ihracat yapan tüm otomotiv ana ve yan sanayi şirketlerinin üyesi olduğu Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türk hükümet yekilileri ile Volkswagen’in irtibat halinde olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Alman Haber Ajansı’na (dpa) göre de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk ve Alman yetkililerin Volkswagen yatırımıyla ilgili temaslarını sürdürdüğünü teyit etti.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Alper Kanca da Volkswagen’in Türkiye’deki sektör tedarikçileriyle görüşmelerini de sürdürdüğünü söyledi. Kanca “Volkswagen birkaç ay önce tedarikçi ve şirketlerle görüşmeye yakınlaşmaya başladı. Bu konuda somut sorular yönelttiler. Bu talepleriyle alakalı olarak irtibatta olmayı sürdürüyorlar” dedi.

Volkwagen’in bir milyar euroyu aşkın yatırımla Manisa’da kurmayı planladığı fabrikanın yıllık 300 bin araçlık kapasiteye sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam etmesi planlanıyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye: Volkswagen ile görüşmeler bitmedi Sonraki Haber >>

Ahmet Altan, darbeci olduğu için değil, darbecilerle mücadele ettiği için hapse atıldı

Ahmet Altan, darbeci olduğu için değil, darbecilerle mücadele ettiği için hapse atıldı

Öğretmen engelli öğrenciyi tekme attı!

Öğretmen engelli öğrenciyi tekme attı!

Putin'in elinde 15 Temmuz'un gerçek yüzüyle ilgili dosyalar varmış

Putin'in elinde 15 Temmuz'un gerçek yüzüyle ilgili dosyalar varmış

Canlı yayında soğuk rüzgarlar esti

Canlı yayında soğuk rüzgarlar esti

Bu çağrıya sessiz kalmayın!

Bu çağrıya sessiz kalmayın!

AKP’li Başkandan Trabzonlulara: Sizi biz Müslüman yaptık

AKP’li Başkandan Trabzonlulara: Sizi biz Müslüman yaptık

Atike Vatan 'adalet ' arıyor

Atike Vatan 'adalet ' arıyor

Bulunduğumuz ülkelerde entegrasyonu sağlamanın yolu!

Bulunduğumuz ülkelerde entegrasyonu sağlamanın yolu!

Başbakan'a öyle bir cevap verdi ki!

Başbakan'a öyle bir cevap verdi ki!

Trump'tan Pelikancı Hilal Kaplan'a: Haber yaptığına emin misin?

Trump'tan Pelikancı Hilal Kaplan'a: Haber yaptığına emin misin?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:57:41