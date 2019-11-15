Türkiye: Volkswagen ile görüşmeler bitmedi

Türkiye’de ihracat yapan tüm otomotiv ana ve yan sanayi şirketlerinin üyesi olduğu Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türk hükümet yekilileri ile Volkswagen’in irtibat halinde olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü belirtti.







Alman Haber Ajansı’na (dpa) göre de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk ve Alman yetkililerin Volkswagen yatırımıyla ilgili temaslarını sürdürdüğünü teyit etti.





Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Alper Kanca da Volkswagen’in Türkiye’deki sektör tedarikçileriyle görüşmelerini de sürdürdüğünü söyledi. Kanca “Volkswagen birkaç ay önce tedarikçi ve şirketlerle görüşmeye yakınlaşmaya başladı. Bu konuda somut sorular yönelttiler. Bu talepleriyle alakalı olarak irtibatta olmayı sürdürüyorlar” dedi.





Volkwagen’in bir milyar euroyu aşkın yatırımla Manisa’da kurmayı planladığı fabrikanın yıllık 300 bin araçlık kapasiteye sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam etmesi planlanıyor.