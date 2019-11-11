Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, yakaladığı yabancı uyruklu IŞİD'lileri ülkelerine gönderiyor /11 Kasım 2019 11:49

Türkiye, yakaladığı yabancı uyruklu IŞİD'lileri ülkelerine gönderiyor

Türkiye ABD'li bir IŞİD'liyi sınır dışı etti . Ayrıca Alman uyruklu 7 IŞİD'li de 14 Kasım'da sınır dışı edilecek

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Türkiye, yakaladığı yabancı uyruklu IŞİD'lileri ülkelerine göndermeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi" dedi.

Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının da seyahat programlarının yapıldığını belirten Çataklı, 14 Kasım'da sınır dışı edileceklerini söyledi.

'Bugün 3 YTS'nin ülkemizden çıkışları sağlanacak'
Çataklı, "Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Alman uyruklu bir yabancı terörist savaşçı için sınır dışı süreci işletildi, Danimarka uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkelerine gönderilecek. Dolayısıyla bugün 3 YTS'nin ülkemizden çıkışları sağlanacak" diye konuştu.
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