Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye yaptırımlara hazırlanıyor: Merkez Bankası'ndan rekor altın alımı /09 Ekim 2019 09:42

Türkiye yaptırımlara hazırlanıyor: Merkez Bankası'ndan rekor altın alımı

Yaptırım tehditlerine paralel olarak artan güvenlik kaygıları nedeniyle Merkez Bankası'nın altın rezervlerini rekor oranda artırma yoluna gittiği belirtildi.

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Türkiye ile ABD arasında ilişkiler gerilirken, Merkez Bankası’nın ağustos ayında 41.8 ton ile bugüne kadarki en yüksek aylık altın alımına imza atması dikkat çekti. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, temmuz ayındaki 6.6 tonluk alımla birlikte Merkez Bankası'nın kendine ait toplam altın rezervi ağustos sonu itibarıyla 362.5 tona yükseldi.

DÜNYADA EN FAZLA ALTIN ALIMINI MERKEZ BANKASI YAPTI

Temmuz-ağustos döneminde Rusya Merkez Bankası 23.5, Çin Merkez Bankası 15.9 tonluk alım yaparken, bu dönemde dünyada en fazla alım yapan merkez bankası Merkez Bankası oldu.

Ocak-ağustos döneminde Merkez Bankası'nın toplam altın alımı 109 tona yükselirken, toplam rezervleri içinde sahip olduğu altının payı son iki yılda yüzde 5.7’den yüzde 19’a sıçradı.

Ağustos sonu itibarıyla Merkez Bankası'nın kendine ait toplam altın rezervinin değeri, sene başına göre 7 milyar 526 milyon dolarlık artışla 17 milyar 970 milyon dolara ulaştı.

Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre son yıllarda yurtdışındaki altınlarının büyük bölümünü Türkiye’ye getiren Merkez Bankası, 2016 sonunda 116 ton olan kendisine ait altın rezervini, 2 yıl 8 aylık sürede 362.5 tona yükseltti. Rezervlerin toplam değeri de 4.3 milyar dolardan 17.9 milyar dolara yükseldi.

'YAPTIRIM TEHDİTLERİ, GÜVENLİK KAYGILARI ALTINA YÖNELTTİ'

Merkez Bankası kaynakları, yaptırım tehditlerine paralel olarak artan güvenlik kaygılarının bankanın altın rezervlerini artırma yoluna gitmesinde etkili olduğunu aktardı.

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