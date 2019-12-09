Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye yaşam kalitesinde de son sıralarda... /09 Aralık 2019 17:45

Türkiye yaşam kalitesinde de son sıralarda...

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın açıkladığı İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde Norveç yine birinci oldu. Türkiye ise "çok yüksek" yaşam kalitesine sahip olunan 62 ülke arasında 59’uncu sırada.

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Son yıllarda hazırlanan hemen hemen tüm raporlarda sonlarda olan Türkiye, yaşam kalitesinde de sınıfta kaldı. Türkiye "çok yüksek" yaşam kalitesine sahip olunan 62 ülke arasında 59’uncu sırada yer aldı. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 2019 yılı İnsani Gelişme Raporu, dünyadaki refah eşitsizliğini bir kez daha ortaya koydu.

Yaşam beklentisi, eğitim düzeyi, gelir, cinsiyet eşitliği gibi ölçütlerin dikkate alındığı raporda açlık, yoksulluk ve savaşlar gibi yaşam kalitesini düşüren alışıldık kriterlere yeni çağın yeni gereksinimlerinin de eklendiğine dikkat çekildi.

Raporda eskiden lüks olarak görülen eğitim, hızlı internet erişimi gibi yeni ihtiyaçların günümüzde rekabet edebilmek ve ayakta kalabilmek için kritik önem taşıdığına ve yeni uçurumlar doğurduğuna işaret edildi.

UNDP raporunda ayrıca iklim değişikliği, cinsiyet eşitsizliği ve silahlı çatışmaların uçurumları derinleştirdiği belirtilerek, istihdam öncesi sağlık, küçük yaştaki çocukların beslenmesi gibi alanlara yapılan yatırımlar ile sermaye, asgari ücret ve sosyal hizmetlere erişim gibi istihdam sırası ve sonrasında yapılan yatırımların iyi kombine edilmesi durumunda yaşam boyu eşitliğin giderilmesi konusunda önemli ve kalıcı adımlar atılabileceği kaydedildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, UNDP’nin açıkladığı İnsani Gelişmişlik Endeksinde bu yıl da Norveç başı çekti. İlk üç sırada Norveç, İsveç ve İrlanda yer alırken dördüncü sırayı Almanya Hong Kong ile, beşinci sırayı da Avustralya İzlanda ile paylaştı. Listede Kıbrıs 31'inci, Yunanistan 32'nci ve Türkiye 59’uncu sırada yer aldı.

Yaşam kalitesinin en düşük olduğu ülke ise Nijer. Nijer’i diğer Afrika ülkeleri Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Güney Sudan ve Burundi izliyor. Listede 189 ülke yer alıyor.

İnsani gelişmişliğin "çok yüksek", "yüksek", "orta" ve "az" olarak derecelendirildiği listede Türkiye, 62 ülkeden oluşan "çok yüksek insani gelişmişlik" bölümünde 59’uncu sırada yer alıyor.
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