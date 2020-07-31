Türkiye’ye bir ayda 233 bin 717 kişi geldi

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Covid-19 salgını kapsamında yurt dışı seyahat yasağının kaldırılmasıyla Türkiye’ye giriş yapan yolcu sayısı ve Türk Hava Yolları (THY) bünyesinde istihdam edilen personele ilişkin TBMM’ye 5 ayrı yazılı soru önergesi verdi.







Karaduman’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine bir ay sonra cevap verilirken, ‘normalleşme’ süreci kapsamında iç hat uçuşlarının 1 Haziran, dış hat uçuşlarının ise 11 Haziran itibariyle kademeli olarak başlatıldığı ifade edildi.





1 HAZİRAN’DAN SONRA TÜRKİYE’YE 233 BİN YOLCU GELDİ





Karaduman’ın, “Normalleşme süreci kapsamında kaldırılan seyahat yasağının ardından Türkiye’ye giriş yapan yolcu sayısı kaçtır?” sorusuna, “1- 30 Haziran arasında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında dış hatlarda 4 bin 676 inen, 4 bin 30 kalkan olmak üzere toplamda 8 bin 706 uçak trafiği var. Türkiye’ye gelen yolcu sayısı 233 bin 717, giden yolcu sayısı ise 104 bin 549 olmak üzere toplamda 338 bin 266 yolcu trafiği gerçekleşmiştir” yanıtı verildi.





‘THY BÜNYESİNDE 320 YOLCU UÇAĞI, 18 KARGO UÇAĞI VAR’





Karaduman’ın önergedeki “Yurt içi ve yurtdışı seyahatlerde THY bünyesinde hizmet sağlayan kaç uçak bulunmaktadır?” sorusu da, “Türk Hava Yolları A.O bünyesinde yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde hizmet sağlayan 320 adet yolcu uçağı ve 18 adet kargo uçağı bulunmaktadır” cevabı verildi.





THY BÜNYESİNDE İSTİHDAM CEVAPSIZ KALDI





Soru önergesinde THY bünyesinde istihdam edilen personel sayısı, müdür unvanı olan personel sayısı soruları ise yanıt bulamadı. Karaduman’ın bu sorularına önergede verilen yanıtta Türk Hava Yolları’nın mevzuat çerçevesinde yapılan açıklamalar dışında başka açıklama yapmayacağı ifade edildi.