Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak! /30 Aralık 2020 18:23

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Çin’in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin’den bugün Türkiye’ye getirilen koronavirüs aşısının Çin’de kullanımının yasak olduğunu açıkladı.

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

A Haber’de konuşan Wei, faz 3 aşamasında olan aşıların Çin’de yasak olduğunu ancak bir yasa değişikliğiyle sınırlı alanlarda kullanımına izin verildiğini vurguladı. Wei’nin açıklaması şöyle: “Faz 3 aşamasındaki aşıların kullanımına henüz yasal bir şekilde izin verilmedi. Çin’de de kullanımı yok ama Çin’de yasanın formalitelerini aştıktan sonra faz 3 aşamasında olan aşıların paralel bir şekilde yasaya göre çok sınırlı olan alanlarda acil durumlarda kullanımına izin verildi.”
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Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

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