Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

A Haber’de konuşan Wei, faz 3 aşamasında olan aşıların Çin’de yasak olduğunu ancak bir yasa değişikliğiyle sınırlı alanlarda kullanımına izin verildiğini vurguladı. Wei’nin açıklaması şöyle: “Faz 3 aşamasındaki aşıların kullanımına henüz yasal bir şekilde izin verilmedi. Çin’de de kullanımı yok ama Çin’de yasanın formalitelerini aştıktan sonra faz 3 aşamasında olan aşıların paralel bir şekilde yasaya göre çok sınırlı olan alanlarda acil durumlarda kullanımına izin verildi.”