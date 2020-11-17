Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’ye gelen Pompeo’dan gerilimi körükleyecek sözler /17 Kasım 2020 09:46

Türkiye’ye gelen Pompeo’dan gerilimi körükleyecek sözler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa ve Orta Doğu turunun ikinci ayağı olan Türkiye'ye geldi. Fakat Pompeo, Fransız Le Figaro'ya Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu

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Türkiye’ye gelmesine rağmen “yoğun programı” dolayısıyla Ankara’ya gitmeyen ve resmi olarak üst düzey yetkililerle görüşmeyeceğini önceden söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransız basınına Türkiye ile gerilimi artıracak sözler söyledi 

Bugün Türkiye’ye gelen ve İstanbul’da bazı temaslarda bulunacak olan Pompeo, Fransa’nın köklü gazetelerinden Le Figaro’ya konuştu. Pompeo, ABD yönetimi ile birlikte Avrupa’nın Türkiye’nin son aylarda Orta Doğu’daki hamlelerine karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Pompeo, özellikle son dönemde Türkiye’nin Azerbaycan’ı desteklemesi ve Libya ve Akdeniz’deki hamleleri ile ilgili rahatsızlık duyduğunu dile getirirken, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ben Türkiye’nin son  dönemdeki hareketlerinin çok agresif olduğu konusunda hemfikiriz. Avrupa ve ABD, birlikte çalışarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, böyle hamlelerin kendi halkının menfaatlerine olmadığına ikna etmeliyiz” dedi.

Pompeo, Türkiye’nin askeri hamlelerinin endişe yarattığını söylerken Türkiye’nin NATO’da kalması ya da ayrılması ile ilgili bir soruya yanıt vermedi.

VEDA TURU NİTELİĞİNDE

ABD’de geçen sancılı seçim sürecinin ardından Donald Trump’ın kaybetmesiyle birlikte Pompeo’nun geçen hafta Fransa ile başlayan temasları bir veda turuna döndü. Trump’ın rakibi Joe Biden’ı tebrik eden ülkelerin de arasında bulunduğu birçok ülkeye gidecek.

Paris’in ardından İstanbul’a giden Pompeo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek. Programının yoğunluğu sebebiyle Ankara’da resmi temaslarda bulunmayacağını açıklayan Pompeo’nun veda turu Gürcistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da temaslarda bulunacak.
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