Türkiye’ye gelen Pompeo’dan gerilimi körükleyecek sözler

Bugün Türkiye’ye gelen ve İstanbul’da bazı temaslarda bulunacak olan Pompeo, Fransa’nın köklü gazetelerinden Le Figaro’ya konuştu. Pompeo, ABD yönetimi ile birlikte Avrupa’nın Türkiye’nin son aylarda Orta Doğu’daki hamlelerine karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.



Pompeo, özellikle son dönemde Türkiye’nin Azerbaycan’ı desteklemesi ve Libya ve Akdeniz’deki hamleleri ile ilgili rahatsızlık duyduğunu dile getirirken, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ben Türkiye’nin son dönemdeki hareketlerinin çok agresif olduğu konusunda hemfikiriz. Avrupa ve ABD, birlikte çalışarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, böyle hamlelerin kendi halkının menfaatlerine olmadığına ikna etmeliyiz” dedi.





Pompeo, Türkiye’nin askeri hamlelerinin endişe yarattığını söylerken Türkiye’nin NATO’da kalması ya da ayrılması ile ilgili bir soruya yanıt vermedi.





VEDA TURU NİTELİĞİNDE





ABD’de geçen sancılı seçim sürecinin ardından Donald Trump’ın kaybetmesiyle birlikte Pompeo’nun geçen hafta Fransa ile başlayan temasları bir veda turuna döndü. Trump’ın rakibi Joe Biden’ı tebrik eden ülkelerin de arasında bulunduğu birçok ülkeye gidecek.





Paris’in ardından İstanbul’a giden Pompeo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek. Programının yoğunluğu sebebiyle Ankara’da resmi temaslarda bulunmayacağını açıklayan Pompeo’nun veda turu Gürcistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da temaslarda bulunacak.