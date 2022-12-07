Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye’ye gelen uçak Barselona’ya acil indi, yolcular kaçarken yakalandı /07 Aralık 2022 15:47

Türkiye’ye gelen uçak Barselona’ya acil indi, yolcular kaçarken yakalandı

Fas'tan Türkiye’ye gelen bir yolcu uçağı Barselona’ya acil iniş yaptı. Uçaktaki 28 yolcu kaçmaya çalıştı, 14'ü yakalandı. İspanya hükümeti, yolcular arasındaki hamile bir kadının doğum yaptığını söylemesi üzerine uçağın acil iniş yaptığını aktardı.

Türkiye’ye gelen uçak Barselona’ya acil indi, yolcular kaçarken yakalandı

Fas'tan Türkiye'ye gelen bir yolcu uçağının Barselona'ya acil iniş yaptığı, uçaktaki 28 göçmenin kaçmaya çalıştığı bildirildi.

İspanya hükümeti, olayda 14 kişinin yakalandığını, hamile bir kadının doğum yaptığını söylemesi nedeniyle uçağın acil iniş yaptığını aktardı. El Prat Havalimanı’na gece saatlerinde inen 228 yolculu Pegasus Havayolları’na ait uçaktaki yolcuların pistte koşarak kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Yetkililer, hamile kadının doğum yapacağı konusunda uçuş ekibini yanılttığını, çoğu Faslı olduğu belirtilen göçmenlerin kaçak olarak İspanya’ya sızmaya çalıştığını aktardı. Hamile kadın dahil yakalanan göçmenler tutuklanırken kaçan 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor.

İspanya’nın çok okunan gazetelerinden El Pais, yolcuların kaçma anlarını paylaşırken, yapılan ilk açıklamada 14 kişinin kaçtığının duyurulduğu fakat daha sonra bu sayının 28’e çıktığını duyurdu. Hükümet tarafından yapılan açıklamada yakalanan 5 kişinin Pegasus Havayolları’na ait uçağa bindirilerek sınır dışı edildiğini açıklarken 8 kişinin de Fas’a iade edileceğini duyurdu.

GEÇEN YIL DA BENZERİ YAŞANDI


Hamile kadının Barcelona’daki Sant Joan De Deu Hastanesi’ne kaldırıldığını fakat kadının doğum yapmaya yakın olmadığını ve yetkilileri kandırdığını aktaran İspanyol basını, benzer bir olayın 2021 yılının 5 Kasım’ında da yaşandığını hatırlattı.

O dönemde de Kazablanka ile Türkiye arasında sefer yapan Air Arabia’ya ait bir uçak, bir yolcunun komaya girmesi sonrasında acil iniş yapmıştı. O sırada 23 yolcu uçaktan kaçmış ve havalimanındaki bütün uçuşlar durmuştu.

Bir diğer benzer olay da geçen yıl Ekim ayında İspanya’nın Mallorca adasında meydana gelmiş ve sahte ihbar ile uçak acil iniş yapmıştı.
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