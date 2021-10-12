Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’ye girişi yasaklı 42 Kıbrıslı: Mustafa Akıncı da listede /12 Ekim 2021 15:03

Türkiye’ye girişi yasaklı 42 Kıbrıslı: Mustafa Akıncı da listede

Türkiye’nin politikalarını eleştiren Kıbrıslı 42 aydın, yazar, siyasetçiye giriş yasağı getirildiği belirtildi. Yasak getirilenler arasında eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da olduğu öğrenildi.

SHABER3.COM

Türkiye’nin politikalarını eleştiren Kuzey Kıbrıslı 42 aydın, yazar, gazeteci ve siyasetçiye ülkeye giriş yasağı getirildi. Aralarında eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da bulunduğu listede adı geçenlerin “Türkiye’nin milli güvenliğine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle beş yıla varan zaman dilimi çerçevesinde ülkeye girişleri kabul edilmeyecek.

Kıbrıs'ta yayın yapan Avrupa Gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği'ne ulaştıklarını belirterek, "Yasaklı Kıbrıslı Türkler listesini"; "Onlar buna 'Kara Liste' diyorlar, biz ise ‘Ak Liste’ diyoruz" başlığı ile manşetlerine taşıdı. Sınır kapıları ve havaalanlarında G82 koduyla listelenen "Yasaklı Kıbrıslı Türkler” hakkındaki kararın geçen yıl eylül ayında oluşturulduğu öne sürüldü. 

Listenin devamının olduğu, yarın ikinci kısmının yayınlanacağı belirtilirken ilk paylaşılan listede şu isimler yer aldı: Mustafa Akıncı, Şener Levent, Tacan Reynar, Şener Elcil, Faize Özdemirciler, Oz Karahan, Ali Osman, Yusuf Alkım, Salih Olgun, Mehmet Levent, Murat Kanatlı, Canan Sümer, Yaşar Ersoy, Selma Eylem, Mahmut Anayasa, Ali Bizden, Ahmet An, Ali Kişmir, Özay H.Kurtdere, Ümit İnatçı, Cenk Gürçağ, Mine Atlı, Halil Karapaşaoğlu, Sezan Artun, Nilgün Orhon, Ayhan Korel, Aziz Şah, Barış Burcu, Serhat İncirli, Senih Çavuşoğlu, Sami Özuslu, Abdullah Korkmazhan, İlke Davulcu, Bülent Tümen, Zeki Beşiktepeli, Ahmet Ustaoğlu, Sadi Kazafanalı, Kubilay Özkıraç, Niyazi Perk, Lila Hayri, Serdinç Maypa, Mustafa Bullir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye’ye girişi yasaklı 42 Kıbrıslı: Mustafa Akıncı... Sonraki Haber >>

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:51:38