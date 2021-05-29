Türkiye’ye gönderilmek istenen 30 mülteci tepkiler üzerine uçaktan indirildi

Avrupa’ya gitmek üzere Yunanistan’dan Romanya’ya giden aralarında yaklaşık 15 Kürt siyasi mültecinin de bulunduğu yaklaşık 30 kişi dün kaldıkları otele düzenlenen baskın ile gözaltına alınmıştı.







Kampa götürülecekleri söylenen ancak akşam saatlerinde Bükreş Havaalanı’na getirilen mülteciler, işkence edilerek uçağa bindirilerek Türkiye’ye istendi.























İltica talepleri kabul edilmeyen, kendilerine tercüman sağlanmayan ve bazı belgeler imzalatılan mülteciler sosyal medya aracılığı ile seslerini duyurmaya çalıştılar





Gelen tepkiler üzerine mülteciler, uçaktan indirildi. Mülteciler, görüşmeler neticesinde uçaktan indirildiklerini ve bir arabaya bindirilerek, bilmedikleri bir yere götürüldüklerini ifade etti. Mülteciler, yeniden benzer durum ile karşı karşıya kalma ihtimallerinin bulunduğunu belirterek, insan hakları örgütleri ile dayanışma ve duyarlılık çağrılarını yineledi