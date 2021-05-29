Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’ye gönderilmek istenen 30 mülteci tepkiler üzerine uçaktan indirildi /29 Mayıs 2021 10:12

Türkiye’ye gönderilmek istenen 30 mülteci tepkiler üzerine uçaktan indirildi

Aralarında siyasi mültecilerin de bulunduğu 30 kişi, Türkiye'ye gönderilmek için bindirildikleri uçaktan tepkiler üzerine indirildi.

SHABER3.COM

Avrupa’ya gitmek üzere Yunanistan’dan Romanya’ya giden aralarında yaklaşık 15 Kürt siyasi mültecinin de bulunduğu yaklaşık 30 kişi dün kaldıkları otele düzenlenen baskın ile gözaltına alınmıştı.

Kampa götürülecekleri söylenen ancak akşam saatlerinde Bükreş Havaalanı’na getirilen mülteciler, işkence edilerek uçağa bindirilerek Türkiye’ye  istendi.





İltica talepleri kabul edilmeyen, kendilerine tercüman sağlanmayan ve bazı belgeler imzalatılan mülteciler  sosyal medya aracılığı ile seslerini duyurmaya çalıştılar 

Gelen tepkiler üzerine mülteciler, uçaktan indirildi. Mülteciler,  görüşmeler neticesinde uçaktan indirildiklerini ve bir arabaya bindirilerek, bilmedikleri bir yere götürüldüklerini ifade etti. Mülteciler, yeniden benzer durum ile karşı karşıya kalma ihtimallerinin bulunduğunu belirterek, insan hakları örgütleri ile dayanışma ve duyarlılık çağrılarını yineledi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye’ye gönderilmek istenen 30 mülteci tepkiler... Sonraki Haber >>

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:25:52