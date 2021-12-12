Türkiye’ye örtülü silah ambargosu uygulayan ABD, Yunan donanmasını modernize edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın donanmasını modernize etmek için yapmak istediği alımları onayladığını Kongre’ye bildirdi. Bakanlık konuya ilişkin açıklamasında bu satışın ‘Yunanistan’ın NATO’nun güney kanadındaki stratejik konumunu desteklemek üzere denizcilik çıkarlarını korumak için etkili bir muharip caydırıcılığa sahip olarak mevcut ve gelecekteki tehditleri karşılama kabiliyetini geliştireceği’ kaydedildi.





ABD Dışişleri Bakanlığı Cuma günü ABD Kongre’sine Yunan donanmasının modernizasyonu için 9,4 milyar dolarlık bir satışı onayladığını bildirdi.





ATİNA, ABD’DEN 4 GELİŞMİŞ FIRKATEYN ALACAK





Onay, Yunanistan’ın “Helenik Geleceğin Fırkateynleri” adını verdiği, Lockheed Martin tarafından üretilen dört savaş gemisini 6.9 milyar dolara satın almasını içeriyor.





Satışın kalan 2,5 milyar dolarlık kısmı ise, Yunanistan’ın halihazırda sahip olduğu dört MEKO sınıfı fırkateynin modernizasyonuna ve geliştirilmesine yönelik olacak.





ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında satışın “bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği” kaydedildi.





ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre Yunan donanmasında yapılacak modernizasyon çalışmaları şu şekilde olacak:





8x CIWS Phalanx BLK 1B Baseline 2 modernizasyon kiti

4x MK Mk-45 Deniz Topu tamiri

4x MK 49 Güdümlü Füze Lançer Sistemi

4x COMBATSS-21 Muharebe Yönetim Sistemi

4x AN/SQS-56 Sonar tamiri





Sözleşme kapsamında işleri üstlenecek olan Amerikalı firmalar ise Raytheon Missiles and Defense, Lockheed Martin ve VSE Corporation olarak belirtildi. Sözkonusu satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için şimdi ABD Kongresi’nin de onay vermesi gerekiyor.





Son zamanlarda Yunanistan ile askeri işbirliğini arttıran ABD, Atina’ya 1 milyar dolar değerinde 1 200 adet M1117 zırhlı araç hibe kararı almış ve araçların ilk ksımı geçtiğimiz günlerde Yunanistan’a ulaşmıştı.





ABD, TÜRKİYE’YE ÖRTÜLÜ AMBARGO UYGULUYOR

Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımı ve Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ABD 3 yıldır Türkiye’ye örtülü bir silah ambargosu uyguluyor.





S-400 alımı nedeniyle Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkaran ABD, bu uçakların satışını da Türkiye’ye yapmıyor. Türkiye’nin acil alımlarına yönelik talepleri de uzun süredir ABD Kongresi’nde bekletiliyor.





S-400 alımı dolayısıyla Türkiye’ye CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) Yaptırımlarını açıklayan ABD, Türk Savunma Sanayii Başkanlığı’na mal ve teknoloji transferi için ihracat lisansı verilmesini ve Savunma Sanayii Başkanlığı’na ihracat konusunda ABD İhracat-İthalat Bankası desteğini yasaklamıştı.