Türkiye’ye seyahat edecek turistlerde ‘hapis korkusu’ başladı

AKP ve MHP'nin oylarıyla TBMM’de kabul edilen ve “sansür yasası” olarak nitelendirilen sosyal medya yasasına tüm dünyadan tepkiler yükselirken, Türkiye’ye gelecek turistlerde ‘hapis korkusu’ başladı.

Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden Bild, manşetten duyurduğu haberinde, “Erdoğan’ın sansür yasası: Türkiye’deki tatilciler hapisle mi tehdit ediliyor” başlığını kullandı. Gazete, Almanya’dan Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan kişilerin yasanın ardından endişeye kapıldığını ifade etti.

‘TÜRKİYE TURİSTLER İÇİN TEHLİKELİ HALE Mİ GELDİ?’

Yeni yasa ile, sosyal medyada halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Alman Bild gazetesi, hapis cezasını hatırlatırken, “Yeni yasa ile Türkiye, tatil yapmak isteyen Alman turistler için daha tehlikeli hale mi geldi?” sorusunu yöneltti.

Gazete, ‘Türkiye’nin Almanya’dan gelen turistler için yasa çıkmadan önce de tamamen güvenli olmadığını’ öne sürdü. Bild, “Tehlikenin artıp artmadığı ancak yargının yeni yasayı uygulamasıyla birkaç ay içinde netleşecek.” ifadelerini kullandı. Gazete, ‘Alman vatandaşlarının keyfi olarak tutuklandığı, ülkeye giriş çıkışlarının engellendiği vakaların’ Türkiye’de sıkça karşılaşan sorunlar olduğunu söyledi.





‘TÜRKİYE, LİSTE TUTUYOR’





Almanya Dışişleri Bakanlığı da bir uyarı mesajı yayınlayarak, “Türk kolluk kuvvetleri, görünüşe göre, yeterli ön soruşturma yapılmasa bile, Almanya’da ikamet eden ve yasa uygulama önlemlerinin hedefi haline gelebilecek kişilerin kapsamlı bir listesini tutuyor.” ifadelerinde bulundu.





Almanya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, “Almanya’da temel ifade özgürlüğü hakkı kapsamında yer alan sosyal medyada yapılan açıklamaların, paylaşımların, yorumların veya gönderilerin “beğenilmesi”nin cezai kovuşturma için yeterli olduğuna” dikkat çekti. Federal Yabancılar Bürosu, Türkiye ile kişisel bağları olan Alman vatandaşları ve çifte vatandaşlığa sahip kişilerin hedefte olduğunu öne sürdü.





UYARI YAYINLANDI





Almanya Dışişleri Bakanlığı sansür yasasının ardından Türkiye’ye seyahat edeceklere bir uyarı mesajı yayınlarken, sosyal medya paylaşımları konusunda da dikkatli olmaya çağırdı.





İşte Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı uyarılar;





Türkiye’ye seyahat edecekler;





- Siyasi olaylardan ve mitinglerden uzak durun.





-Azınlık veya hükümet karşıtı gruplar örneğin; Kürtlere yönelik kaygılarla imzalanan dilekçelerin Türkiye’deki hükümeti eleştirmek olarak algılanabileceği ve dolayısıyla burada cezai sonuçlara yol açabileceği konusunda farkındalığınızı artırın.





- Aynı durum, sosyal medyada hükümeti eleştiren ifadeler ve basit bir paylaşım hatta beğeni için geçerli olabilir. Kamuya açık olmayan yorumlar bile isimsiz ihbar yoluyla Türk kolluk kuvvetlerine iletilebilir.